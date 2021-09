Gevelsberg: Migranten erzählen ihre Geschichten

Das Filmriss-Kino in Gevelsberg: Hier findet eine der nächsten Veranstaltungen der „Woche der Vielfalt“ statt.

Gevelsberg. Das sind die nächsten beiden Veranstaltungen der „Woche der Vielfalt“ in Gevelsberg.

Familien aus Rumänien, die sich in Deutschland einen neuen Aufenthaltsort suchen, bewegen sich rechtmäßig innerhalb der Europäischen Union. Um Hintergründe dieser Migration und Chancen für eine erfolgreiche Integration in unsere Gesellschaft aufzuzeigen, bieten die Integrationsagenturen von AWo EN und Diakonie Mark-Ruhr gemeinsam mit dem Südosteuropa-Projekt der VHS Ennepe-Ruhr Süd und der Stadt Gevelsberg zwei Veranstaltungen im Rahmen der „Woche der Vielfalt“ an.

Film und Diskussion

Am Montag, 27. September, ab 17 Uhr wird der Film „Lucica und ihre Kinder“ im Filmriss-Kino, Rosendahler Straße 18 in Gevelsberg gezeigt (im Kino gilt die 3 G-Regelung – geimpft, genesen oder getestet).

Filmemacherin Bettina Braun hat Lucica und ihre Kinder anderthalb Jahre lang begleitet und ist dabei zur Vertrauten der Familie geworden. Lucica hat 6 Kinder, mit denen sie in einer 1-Zimmer-Wohnung in Dortmund lebt, damit sie hier zur Schule gehen können. Und einen Mann, der nach einer Gefängnisstrafe nicht mehr nach Deutschland einreisen darf.

Die Situation spitzt sich zu, als der Strom abgestellt wird und die jüngste Tochter in Rumänien bleiben muss. Der Blick auf die Rumänin Lucica und ihre 6 Kinder ist anrührend, ungeschönt und voll menschlicher Wärme. Die Zuschauer sitzen im Film direkt mit der Familie in der Dortmunder Einraumwohnung. Die Regisseurin kommt zur Vorführung und anschließenden Diskussion ins Filmriss-Kino.

Hilfreiches Wissen

Am Dienstag, 28. September von 14 bis 17 Uhr gibt es eine Online-Veranstaltung via ZOOM (Anmeldung erforderlich über: hanna.schubert@kirche-hawi.de). Bei der Diskussion um Einwanderung aus Südosteuropa stehen Rumänen besonders häufig im Fokus.

Welche Geschichte steckt hinter ihrem Weg nach Deutschland? Mit dem Ziel der Orientierung und Differenzierung bietet das Seminar hilfreiches Backgroundwissen im Umgang mit der Zielgruppe und stellt rassismuskritische Empowermentarbeit als Lösungsansatz vor.

Beide Veranstaltungen sind kostenlos.

