Gevelsberg: Mitstreiter für Seniorenmesse gesucht

Eindrücke einer Seniorenmesse in Gevelsberg in den vergangenen Jahren. Für dieses Jahr sucht die Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände noch Mitstreiter.

Gevelsberg. In Gevelsberg findet wieder die Seniorenmesse statt. Dafür werden noch Mitstreiterinnen und Mitstreiter gesucht.

Die Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände ruft auf zur Teilnahme an der 18. Seniorenmesse in Gevelsberg am Samstag, 26. August. Von 9 bis 14 Uhr dreht sich in der Fuzo und im Stadtgarten alles rund um das Thema Senioren. Viele Anbieter sind bereits seit vielen Jahren mit dabei und haben sich bereits angemeldet, um bei dem großen Event für Jung und Alt erneut mitzumachen.

Neben vielen Einrichtungen und Diensten aus dem ambulanten, teilstationären und stationären Bereich, gibt es auch Angebote zu den Themen Fitness und Reisen, ehrenamtliche Seniorendienste, Hilfsmittelanbieter sowie einen Rollator-Parcours. Für die Kleinsten gibt es auch in diesem Jahr wieder ein Glücksrad, sie können sich schminken lassen und malen. Die bereits angemeldeten Mitstreiter sind sehr ideenreich.

Wer noch Interesse hat, sich an der Messe zu beteiligen, meldet sich spätestens bis Mittwoch, 12. Juli, im Seniorenbüro bei Daniela Alze unter 02332/771-255 oder bei Jutta Radel unter 02332/771-257 oder per Mail unter seniorenbuero@stadtgevelsberg.de an. Hier erhalten Sie weitere Infos und Einzelheiten zu den Teilnahmemodalitäten.

