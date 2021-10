Gevelsberg: Motorradunfall auf der Asker Straße

Polizei und Rettungsdienst an einer Unfallstelle (Symbolfoto). Nach einem Unfall in Gevelsberg ist ein Mann ins Krankenhaus gekommen.

Gevelsberg. Auf der Asker Straße in Gevelsberg hat es einen Unfall mit einem Motorradfahrer gegeben.

Ein 26-jähriger Motorradfahrer hat sich am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Asker Straße in Gevelsberg leichte Verletzungen zugezogen. Eine 48-jährige Breckerfelderin fuhr auf der Asker Straße in Richtung Hagener Straße.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

An der Kreuzung am Sinnerhoop wollte sie nach links abbiegen und übersah dabei den ihr entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Ein Rettungswagen brachte den 26-jährigen Wittener in ein Krankenhaus.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal Gevelsberg Schwelm