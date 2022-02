Gevelsberg: Musikschule plant Gitarrenfestival im April

Gevelsberg. Die Musikschule Gevelsberg plant nach zwei Jahren Corona-Pause wieder das Gitarrenfestival. Der Auftakt ist am 9. April in der Lukaskirche.

Es soll ein besonderes Jahr für die Musikschule der Stadt Gevelsberg werden. Sie feiert in diesem Jahr nicht nur ihren 40. Geburtstag. Nach zwei Jahren Corona-Pause soll es auch wieder das internationale Gitarrenfestival geben. Es findet vom 9. bis 14. April statt und blickt auf ein 20-jährige Bestehen zurück. Noch ein Grund zu feiern. In diesem Sinne wird auch die Auftaktveranstaltung am Samstag, 9. April, in der Lukaskirche zelebriert.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Im Vorfeld ist das GitArena-Wochen­ende vom 11. bis 13. März in Gevelsberg geplant. Die Lehrkräfte der Musikschule der Stadt Gevelsberg musizieren das gesamte Wochenende mit begeisterten Gitarristinnen und Gitarristen jeglicher Altersstufe. Abgerundet wird das musikalische Wochenende mit einem Konzert am Sonntag, 13. März, in der Lukaskirche.

Das Gitarrenorchester der Musikschule präsentiert ein buntes Programm aus Ohrwürmern und Hits der letzten Jahrzehnte. Dabei wird das gesamte Klangspektrum der Gitarre zu hören sein. Eine verzerrte Rockgitarre trifft auf leise akustische Töne und tiefe sonore Bässe. Von Beatles, Queen und ABBA bis hin zu aktuellen Bands wie Coldplay ist für jede Generation etwas dabei.

Das Konzert am 13. März in der Lukaskirche Gevelsberg, Wittener Straße 100, beginnt um 17 Uhr (Einlass 16.30 Uhr). Der Eintritt ist frei – Spenden sind erwünscht. Es gelten die aktuellen Hygieneschutzmaßnahmen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm