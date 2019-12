Gevelsberg. Dieser Zusammenstoß hätte schlimmer ausgehen können.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gevelsberg: Mutter mit Kind beim Abbiegen übersehen

Eine 35-Jährige wollte am Samstag zusammen mit ihrem einjährigen Kind die Mauerstraße an einer Fußgängerampel in Richtung Wasserstraße überqueren. Ein 31-jähriger Renaultfahrer übersah die Fußgängerin, als er von der Milsper Straße nach rechts auf die Mauerstraße abbiegen wollte. Es kam zu einer Berührung der Beteiligten. Die 35-jährige Mutter blieb unverletzt, ihr einjähriges Kind wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.