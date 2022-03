Gevelsberg: Nachbarn packen 70 Kartons für Ukraine-Hilfe

Gevelsberg. Nachbarn aus der Körnerstraße helfen ukrainischen Flüchtlingen in Polen. Doch ihre Spendenaktion unterscheidet sich ein wenig von anderen.

Überwältigt von dieser Spendenbereitschaft für die Ukraine-Hilfe ist das DRK Gevelsberg. Mehrere Familien aus der Körnerstraße haben nützliche Dinge für die Menschen auf der Flucht gekauft und sie dem DRK für den Weitertransport zur polnisch-ukrainischen Grenze überlassen. 70 große Kartons kamen so zusammen.

Die Idee dazu hatten Marianne und Michael Heiden, die in der so genannten Residenz Körnerstraße wohnen. Sie wollten etwas tun gegen das Leid in der Ukraine – was die Nachbarschaft schnell mitbekam und die gute Sache sofort unterstützte.

Eingekauft und gespendet wurde, was den Menschen auf der Flucht am dringendsten fehlt: Säuglings- und Kinderkleidung, festes Schuhwerk, Körperpflegemittel wie Duschlotion, Damenhygieneartikel oder Zahnpasta und auch warme Unterwäsche. An der polnisch-ukrainischen Grenze sind es aktuell minus zwei Grad (Stand Donnerstag, 10. März, 15 Uhr)

Marianne und Michael Heiden horteten alle Spenden in ihrer Tiefgarage. Als sie Anfang der Woche zum Spendensammelpunkt ins Stadion Stefansbachtal gingen, um dort dem DRK ihre Sachen anzubieten, war die Freude riesengroß.

Die Aktion in der Körnerstraße wuchs aber derart schnell zu einem richtigen Pakete-Berg an, dass das DRK tags darauf schon mit dem großen Transporter anrücken musste. 70 gepackte Kartons kamen am Ende zusammen, die von den Helfern des DRK zum Stützpunkt am Stadion Stefansbachtal abgeholt wurden.

Ein dickes Lob vom DRK gab es für die private Initiative – Michael Heiden spricht von 10 bis 12 Familien, die die gute Sache unterstützten –, weil alle Pakete bereits gut sortiert und beschriftet waren. Das erspart den Helfern am Sammelpunkt das häufig nötige (Aus-)Sortieren angesichts der vielen Spenden, sei leider aber nicht immer der Fall, wie zu hören war.

Groß ist die Freude über die außergewöhnliche Aktion in der Körnerstraße auch deshalb, weil dort sogar an die Haustiere gedacht wurde, die von den Menschen auf die Flucht mitgenommen werden. „Man sieht ja immer wieder auf den Bildern im Fernsehen Hunde und Katzen, die aus den Rucksäcken der Flüchtlinge gucken“, erzählt Michael Heiden. Dass auch sie auf Spenden, also auf Futter, angewiesen sind, komme bei der Ukrainehilfe leider (noch) viel zu kurz. Die Nachbarn von der Körnerstraße haben rund 20 Kilogramm Nass- bzw. Trockenfutter gespendet.

Nun hoffen Marianne und Michael Heiden sowie alle, die die Aktion mit unterstützt haben, dass ihre Hilfe möglichst schnell bei den Menschen aus der Ukraine ankommt.

