Gevelsberg: Naturfreunde beobachten Vögel jetzt überdacht

Der Vogelbeobachtungsstand an den Schönungsteichen am Rocholz ist fertiggestellt.

Gevelsberg. NABU und Heimatverein errichten mit Rainer Sprenger an Schönungsteichen Rocholz in Gevelsberg einen wichtigen Unterstand.

Aufgrund der reichhaltigen Vogelwelt sind die Schönungsteiche am Rocholz seit Jahren im Früh- und Spätwinter Ziel vogelkundlicher Wanderungen des Gevelsberger Heimatvereins und des NABU Ennepe-Ruhr-Kreis. Für die Exkursionen ist das Engagement von Dr. Hans Feld vom Heimatverein und Bernd Jellinghaus für den NABU EN hervorzuheben, die diese lange Jahre mit ihrem Fachwissen geleitet haben.

Im Zuge dieser Veranstaltungen wurde immer wieder die Idee geäußert, eine regengeschützte Beobachtungsmöglichkeit einzurichten. Im Oktober konnten der NABU EN und der Gevelsberger Heimatverein die Errichtung eines Vogelbeobachtungsstandes durch die Unterstützung des Ruhrverbandes und der Stadt Gevelsberg sowie die finanzielle Förderung über den Verfügungsfonds Berge-Knapp und Vogelsang aus dem Bund-Länderprogramm „Stadtumbau West“ angehen. Mit der Konstruktion und dem Bau wurde der Kettensägekünstler und Schreiner Rainer Sprenger beauftragt. Zur Vorbereitung und zum Aufbau des Beobachtungsstandes waren zusätzliche helfende Hände vom NABU und vom Heimatverein vor Ort.

Die Schönungsteiche am Rocholz in Gevelsberg sind durch ihre Gestaltung kaum mehr als Bestandteil einer abwassertechnischen Anlage zu erkennen, sondern werden meist nur als Gewässer mit einer Vielzahl verschiedener Wasservögel wahrgenommen. So können hier ganzjährig viele verschiedene Entenvögel wie Stockenten, Krickenten, Reiherenten, Höckerschwäne, Gänse, Zwergtaucher, Bläss- und Teichrallen, Graureiher, Kormorane, der schillernde Eisvogel und viele weitere Vogelarten beobachtet werden. Im Winter finden sich dazu Wintergäste aus nördlichen Gefilden ein.

In Form von Infotafeln im Bereich des Beobachtungsstandes wird ein Einblick in die Geschichte des Ortes und die Vogelwelt an den Schönungsteichen gegeben.