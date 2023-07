Gevelsberg: Neuer Bewegungsparcours im Stefansbachtal

Gevelsberg. Sportliche Bewegung an der frischen Luft – ab sofort ist dies neben dem Bolzplatz hinter der Sporthalle West in Gevelsberg möglich.

Insgesamt fünf moderne Outdoor-Bewegungselemente wurden dort nun im Rahmen einer kleinen Feierstunde der Öffentlichkeit in Gevelsberg übergeben und schnell wird sichtbar, solch ein Bewegungsparcours begeistert Groß und Klein gleichermaßen, da man mit den angeschafften Geräten nämlich den gesamten Körper trainieren kann.

Zahlreiche sportbegeisterte Bürgerinnen und Bürger, Vertreter aus der Politik, das Team vom Sportabzeichen sowie Mitglieder einzelner Gevelsberger Sportvereine haben sich eingefunden, um persönlich in Augenschein zu nehmen, welche Sportgeräte die Freizeitsportlerinnen und -sportler, Vereinsmitglieder sowie Spaziergängerinnen und Spaziergänger fortan in ihren Fitnessplan aufnehmen können.

Der neue Bewegungsparcours im Stefansbachtal in Gevelsberg. Foto: André Sicks

Die Politik hatte der Errichtung eines solchen Parcours im Stadtrat einstimmig zugestimmt, die Kosten in Höhe von 58.000 Euro – geplant waren zunächst 50.00 Euro, die dann allerdings noch einmal aufgestockt wurden – übernahm die Hans-Grünewald-Stiftung. Wofür Bürgermeister Claus Jacobi ein großes Dankeschön in Richtung Peter Erne und Gerd Westermann ausspricht, den Kuratoriums-Vorsitzenden der Stiftung.

Outdoor-Sportkurs geplant

Zur Planung sei das Ingenieurbüro Knebel + Partner aus Wuppertal herangezogen worden, berichtet er weiter, da Diplom-Ingenieur Lothar Knebel aufgrund seiner langjährigen Erfahrungen auf dem Gebiet der Freiraum- und Sportanlagenplanung schon mehrfach für die Stadt tätig gewesen sei und die Zusammenarbeit sich immer als sehr vertrauensvoll sowie zuverlässig erwiesen habe. „Die hier gebotene fachliche Kompetenz hat uns bis dato immer wieder überzeugt.“

Es gibt einen Rücken-, Hüft-, Bauch- und Beintrainer sowie eine Sit-Up-Bank, an denen die beiden Trainer aus der Sportalm Gevelsberg, Bendix Langenohl und Lilli Sofie Prochnow, den Anwesenden mögliche Übungen vorführen und zugleich die richtige Anwendung erläutern. Was die Gäste im Anschluss daran spontan motiviert, die neuen Geräte selbst zu testen. Ziel des neuen Sportangebotes sei es, so erklärt Bürgermeister Jacobi abschließend, durch einen solch öffentlich zugänglichen Fitness- und Bewegungsparcours die Bewegungsaktivität der Menschen zu steigern.

Dem kann Antje Lützenberger vom Vorstand des Skiclub Gevelsberg nur zustimmen und lässt nicht unerwähnt, dass man für den Spätsommer/Herbst einen Outdoor-Sportkurs plane, bei dem die neuen Geräte mit eingebunden werden sollen und der es Teilnehmenden ermögliche, eine verbesserte Lebensqualität zu erreichen und diese auch nachhaltig zu erleben.

