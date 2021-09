Gevelsberg: Neuer Urnengarten am Friedhof Lindengraben

Gevelsberg. Auf dem Friedhof Lindengraben in Gevelsberg gibt es ein neues Angebot.

Den Friedhof Lindengraben oben auf dem Strückerberg in Gevelsberg gibt es schon lange. Seit Gründung der Pfarrei, also seit knapp 150 Jahren, werden dort Menschen begraben. Neu ist nun der Urnengarten auf dem katholischen Teil des Friedhofs, der mit geschwungenen Wegen, lockerer Bepflanzung und blühenden angelegt wurde.

„Es bestand in diesem Bereich des Friedhofs großer Handlungsbedarf: Begrenzungsmauern waren marode und stürzten ein, es sah alles heruntergekommen und trist aus“, berichtet Josef Comos, der sich in der kath. Gemeinde St. Engelbert seit Jahrzehnten um Friedhofsangelegenheiten kümmert.

„Der Bestattungstrend zu Urnengräbern ist schon lange da, inzwischen sind 70 Prozent der Begräbnisse auch bei Katholiken in Urnen. Und ein Großteil der Urnengräber hier sind bereits belegt. So finden sich bei uns Steelen und Rasengräber mit Urnen. Die Idee, einen Urnengarten anzulegen, fanden wir jedoch besonders schön und wollten diese dann auch umsetzen.“

Für alle Konfessionen

Nach drei Wochen war die Gärtnerfirma mit dem Anlegen fertig, so dass Pastor Martin Stais nun den neuen Bereich weihen konnte. „Wir freuen uns, hier in Gevelsberg Bestattungen in einer einladenden Atmosphäre feiern zu können. In Zukunft sollen auch Bänke in diesem Bereich noch mehr zum Verweilen bei einem Friedhofsbesuch einladen“, so Pastor Stais. Immer mehr Menschen möchten ihren Angehörigen nach ihrem Tod wenig Arbeit mit der Grabpflege machen.

„Auch diesem Wunsch sind wir mit dem Urnengarten nachgekommen: Die Pflege ist in den Grabkosten bereits enthalten. Und möchten Angehörige doch zu gewissen Anlässen einen Blumengruß dalassen, dann gibt es dafür extra Stellflächen im Urnengarten“, erklärt Josef Comos. Es ist zwar der katholische Teil des Friedhofs Lindengraben, aber bestattet wird hier jeder. „Der Friedhof steht allen Konfessionen und Religionen offen“, betont Pastor Stais.

Bei Interesse kann man sich im Gemeindebüro St. Engelbert melden, 02332/3525, St.Engelbert.Gevelsberg@bistum-essen.de

