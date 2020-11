Gevelsberg: Neuer Waldkindergarten ist umgezogen

Gevelsberg. Der Waldkindergarten in Gevelsberg ist an seinen ursprünglich angedachten Platz gezogen. Das Team sucht noch nach Unterstützung.

Der Waldkindergarten hat seinen Übergangsstandort im Vereinsheim des FC Schwarz-Weiß Silschede mittlerweile verlassen und seinen ursprünglich angedachten Platz in Berge-Heck bezogen. Ab dem 1. Dezember soll die Einrichtung dort richtig durchstarten. Aktuell läuft der Betrieb noch provisorisch.

Der Boden ist schlammig, überall liegt Laub. Der dreijährige Louis steht mitten in einem der beiden Bauwagen auf dem Gelände am ehemaligen Bolzplatz und stapelt mehrere Holzteile zu einem Turm aufeinander. Um ihn herum stehen zwei kleine Holzregale mit weiterem Spielzeug.

In der Ecke dahinter befindet sich ein kleiner Tisch, auf dem jede Menge Malutensilien liegen. Zwei Stühle gibt es auch, damit die kleinen Künstler sich setzen können. Seine Schuhe hat Louis ausgezogen, damit er keinen Schlamm in den Bauwagen trägt. Trotzdem ist er dick angezogen.

Kinderzahl noch begrenzt

Das Seitenfenster des Bauwagens steht offen. Die Luft wirkt durch den Wald direkt nebenan noch kühler. Die Nähe zur Natur ist wesentlich für das Angebot des Waldkindergartens. Ein Angebot, das aktuell neun Kinder in Anspruch nehmen. Das soll sich in Zukunft aber ändern. Die beiden derzeit genutzten Bauwagen sind eine Übergangslösung. Ende November sollen die richtigen kommen. Dann steht dem Waldkindergarten mehr Innenraum zur Verfügung.

Lena Göbel spielt mit Louis (3) im größeren der beiden Bauwagen. Göbel arbeitet als Ergänzungskraft im Waldkindergarten in Gevelsberg. Foto: Max Kölsch / WP

Die Betreuung findet im Moment an zwei Tagen in der Woche vormittags statt. „Unser Team steht jetzt für die begrenzte Kinderzahl“, erklärt Anna Kapfer, Gründerin des Vereins Waldwerk, dem Trägerverein der Einrichtung. „Wir werden unser Personal nach und nach für die Kinder, die da sind, anpassen.“ Die künftige Leitung des Kindergarten soll laut Kapfer Joscha Ohligschläger übernehmen, der früher die Naturspielgruppe „Bärenbude“ in Gevelsberg geleitet hat.

Achtung vor der Umwelt

Das Konzept des Waldkindergartens sieht wie mehrfach berichtet vor, dass die Kinder von klein auf den bewussten Umgang mit Ressourcen lernen. Beispielsweise durch den Anbau von Obst und Gemüse. Auch Kooperationen mit lokalen Bauernhöfen sind dabei denkbar. Baumaterial und Spielzeug sollen aus nachhaltigen Materialien gefertigt sein. Außerdem soll der Waldkindergarten den Kindern die Achtung vor der Umwelt, also vor Pflanzen und Tieren vermitteln.

Noch freie im Bereich ü3-Plätze Aktuell läuft der Betrieb des Waldkindergartens aus personellen Gründen eingeschränkt. Eine Spielgruppe trifft sich dienstags und donnerstags von 9 bis 11 Uhr. Ein paar Plätze im Bereich der Ü 3-Betreuung für das laufende Kindergartenjahr 2020/21 sind noch frei. Gesucht werden auch noch Personal, Sponsoren und weitere helfende Hände. Die Elterninitiative Waldwerk als Trägerin der Einrichtung ist erreichbar unter 01514/ 036225 und via E-Mail an die folgende Adresse: hallo@elterninitiative-waldwerk.de

Angedacht sind tägliche und möglichst lange Aufenthalte in der Natur. Der Einrichtung steht dafür ein Stück städtischer Wald zur Verfügung. „Die Stadt hat die Bäume in diesem Bereich markiert und guckt, dass sie in Ordnung sind“, so Anna Kapfer. Die Erzieher sollen den Kindern bei ihrer Arbeit auf Augenhöhe begegnen. Strafen, Konsequenzen oder Belohnungssysteme gehören nicht in das Konzept der Einrichtung. Verständliche Regeln sollen klare Rahmenbedingung schaffen. Gleichwertigkeit ist dabei ein wichtiger Faktor.

Pünktlicher Start in Vereinsheim

Auf dem Ernährungsplan steht selbstgekochtes Essen, größtenteils aus Bioprodukten. Das volle Betreuungsangebot der Einrichtung sieht 20 Plätzen für Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren vor.

Der Waldkindergarten hatte seinen Betrieb pünktlich zum 1. August an einem provisorischen Standort im Vereinsheim des FC Schwarz-Weiß Silschede aufgenommen (wir berichteten). Der Trägerverein der Einrichtung, die Elterninitiative Waldwerk, hatte die Räumlichkeiten der Fußballer dafür gemietet. So konnte der Start zum Beginn des Kindergartenjahres gewährleistet werden.

Ursprünglich sollte der Waldkindergarten erst nach dem 30. November sein eigentliches Quartier am ehemaligen Bolzplatz in Berge-Heck in der Nähe der früheren Berger Schule beziehen. Grund dafür war, dass die zwei Bauwagen mit einer Größe von je 12 x 3 Metern noch nicht fertiggestellt waren, die die Räumlichkeiten der Einrichtung bilden.

