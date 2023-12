Gevelsberg: Neujahrskonzert des Lions Clubs

Der Lions Club Ennepe-Ruhr lädt am 27. Januar zum traditionellen Neujahrskonzert ins städtische Gymnasium in Gevelsberg ein.

Gevelsberg „Vive la France!“ – so der Titel des Neujahrskonzerts des Lions Clubs am 27. Januar. Welche Werke auf dem Programm stehen, lesen Sie hier.

Neujahrskonzert Lions Club EN

Mit „Vive la France!“ ist diesmal das traditionelle Neujahrskonzert des Lions Clubs Ennepe-Ruhr überschrieben, das am 27. Januar im städtischen Gymnasium in Gevelsberg stattfindet. Die Besucher der Benefizveranstaltung (Beginn: 19 Uhr) dürfen sich auf ein Wiedersehen mit dem Landespolizeiorchester NRW unter Leitung von Scott Lawton freuen.

Mitorganisator Thomas Biermann verspricht „ein ganz anderes Programm als in den vorherigen Jahren“. Auf die Musikfreunde warten Klassik- und Chanson-Highlights aus Frankreich, unter anderem Carmen-Potpourri, Orpheus Ouvertüre, La vie en rose, La mer und vieles mehr. In der Aula der Schule wird es auch ein Wiedersehen mit dem „singenden Kommissar“ Oliver Schmitt geben.

Lesen Sie auch:

Stinshoff verlässt Gevelsberg: „Macht keinen Spaß mehr“

Weihnachtsmarkt Schwelm: Vier Tage besinnlicher Budenzauber

Gevelsberger in Kenia: Auswanderer-Paar sucht mehr als Sonne

Sparkasse: Katia Maritato übernimmt Zweigstelle Voerde

Die Benefizkonzerte des Lions Clubs Ennepe-Ruhr können auf eine lange Tradition zurückblicken. Seit 2004 hat der Lions Club Ennepe-Ruhr als Veranstalter insgesamt 19 Benefizkonzerte durchgeführt, 17 davon als Neujahrskonzerte.

Neben der Adventskalenderaktion ist das Neujahrskonzert einer der Eckpfeiler, mit denen der Lions Club Einnahmen generiert, um mildtätige und gemeinnützige Projekte in der Region finanziell unterstützen zu können. Beispielsweise fließen Spendengelder in die Schul- und Lernhilfe des Kinderschutzbunds Schwelm sowie verschiedene Mittagstische. Alles in allem werden rund 20 Projekte unterstützt. Der Dank der Lions gilt deshalb auch den zahlreichen Sponsoren, ohne die die Aktionen nicht denkbar wären.

Das Benefiz-Neujahrskonzert des Lions Clubs Ennepe-Ruhr mit dem Landespolizeiorchester NRW unter der Leitung von Scott Lawton findet am Samstag, 27. Januar, um 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) in der Aula des Gymnasiums in Gevelsberg, Ochsenkamp 100, statt. Der Eintritt kostet 20 Euro, für Schüler 10 Euro.

Karten gibt es ab sofort an folgenden Vorverkaufsstellen: Breckerfeld – Hanse-Apotheke, Denkmalstraße 1; Ennepetal – Sparkasse an Ennepe und Ruhr, Voerder Straße 79-83; Gevelsberg – AVU-Treffpunkt, Mittelstraße 83; Buchhandlung Appelt, Mittelstraße 76; Sparkasse an Ennepe und Ruhr, Mittelstraße 2-4; Schwelm – Buchhandlung Köndgen, Hauptstraße 56. Telefonhotline: 02332/702-1012.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm