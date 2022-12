Gevelsberg: Neujahrskonzert mit Landespolizeiorchester NRW

Das Landespolizeiorchester NRW gibt in Gevelsberg ein Neujahrskonzert.

Gevelsberg. Zum Neujahrskonzert lädt der Lions Club Ennepe-Ruhr nach Gevelsberg ein. Der Erlös kommt guten Zwecken zugute.

Musik verbindet. Das meint der Lions Club Ennepe-Ruhr und lässt am 28. Januar 2023 die Tradition seiner Neujahrskonzerte wieder aufleben. Die Besucher der Benefizveranstaltung (Beginn: 19 Uhr), die erneut im städtischen Gymnasium in Gevelsberg stattfindet, dürfen sich auf ein Wiedersehen mit dem Landespolizeiorchester NRW unter Leitung von Scott Lawton freuen.

Der Vorverkauf hat begonnen, die Eintrittskarte kostet 15 Euro (Schüler: 8 Euro). Der Erlös kommt gemeinnützigen Projekten zugute.

Das letzte Neujahrskonzert fand, coronabedingt, vor knapp drei Jahren statt. Ein Wiedersehen mit dem Polizeiorchester gab es aus Anlass der 50-Jahr-Feier des Clubs im April 2022. Jetzt hoffen die Lions-Freunde und die Musiker erneut auf ein volles Haus, damit möglichst viel Geld in Projekte zugunsten behinderter Menschen, an verschiedene Mittagstische sowie der Schul- und Lernhilfe des Kinderschutzbundes fließen kann.

Benefizveranstaltung

„Musik voller Magie und Hoffnung“ lautet das Motto, unter das Dirigent Scott Lawton das musikalische Programm des Abends gestellt hat. Die Profi-Musiker, die unentgeltlich auftreten, haben dazu Strauss-Walzer, Filmmusiken und einige Klassiker der Popmusik einstudiert.

Die Benefizkonzerte des Lions Clubs Ennepe-Ruhr können auf eine langjährige Tradition zurückblicken. Seit 2004 hat der Lions Club Ennepe-Ruhr als Veranstalter insgesamt 18 Benefizkonzerte durchgeführt, 16 davon als Neujahrskonzerte. Das erste Benefizkonzert der Lions im Jahr 2004 war ein Sommerkonzert. Das jüngste Konzert war das zuvor erwähnte Jubiläumskonzert im Mai 2022. Auch wirtschaftlich sind die Benefizkonzerte für die Lions ein Erfolgsmodell.

Zuletzt konnte das Organisationsteam mit Thomas Biermann, Bernd Sander, Arnd Eberhardt und Markus Oehler auch Dank der Unterstützung vieler Sponsoren jeweils rund 15.000 Euro an Einnahmen verzeichnen, mit denen ausschließlich gemeinnützige Organisationen und Institutionen aus dem Südkreis unterstützt wurden.

Das Benefiz-Neujahrskonzert des Lions Clubs Ennepe-Ruhr mit dem Landespolizeiorchester NRW unter Leitung von Scott Lawton findet am Samstag, 28. Januar 2023 um 19 Uhr (Einlass: 18 Uhr) in der Aula des Gymnasiums in Gevelsberg, Ochsenkamp 100, statt. Der Eintritt kostet 15 Euro, für Schüler 8 Euro.

Karten sind an folgenden Vorverkaufsstellen zu erwerben: Breckerfeld: Hanse-Apotheke, Denkmalstraße 1. Ennepetal: Sparkasse an Ennepe und Ruhr, Voerder Straße 79-83. Gevelsberg: AVU-Treffpunkt, Mittelstraße 83; Buchhandlung Appelt, Mittelstraße 76; Märkische Bank, Nordstraße 7, Sparkasse an Ennepe und Ruhr, Mittelstraße 2-4. Schwelm: Buchhandlung Köndgen, Hauptstraße 56. Telefonhotline: 02332/702-1011.

