Gevelsberg: OGS-Kinder lernen spielerisch, sich zu bewegen

Gevelsberg. Motorik fördern, Bewegungsmangel bekämpfen: Darum geht es bei einem vorbildlichen Projekt der Ganztagsschule Vogelsang in Gevelsberg.

Um die motorische Entwicklung der Kinder zu fördern und Bewegungsmangel entgegenzuwirken, startet die offene Ganztagsschule Vogelsang mit den Schulkindern und deren Eltern in das AOK-Präventionsprojekt „Mach mit bei Felix Fit“. Mit spielerischen Übungen sollen die Mädchen und Jungen dabei auf kindgerechte Weise ihren Körper und die Bedeutung von Bewegung kennenlernen, heißt es in der Pressemitteilung.

„Ein weiteres wichtiges Ziel von ‚Felix Fit‘ besteht darin, die gesundheitlichen Rahmenbedingungen in den Kitas zu fördern. Wir möchten dabei unterstützen, dass hier ein bewegungsanregendes Umfeld geschaffen wird und bewegungs- und gesundheitsförderliche Strukturen und Abläufe in den Alltag integriert werden“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock. Aktuelle Studien zeigten, dass nur etwa ein Drittel der Mädchen und Jungen im Kindergartenalter auf die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlene Aktivität von mindestens einer Stunde pro Tag kommen. Die AOK-Familienstudie empfiehlt bei Kindergartenkindern sogar bis zu drei Stunden am Tag. Deshalb sei das Präventionskonzept entwickelt worden. Die Erzieherinnen und Erzieher, deren Kitas teilnehmen, wurden bereits über zwei Tage von der AOK entsprechend geschult.

Bewerbungen noch möglich

In abwechslungsreichen Bewegungseinheiten werden die Kinder von der Figur „Felix Fit“ begleitet, die ihnen Vorbild für ein bewegtes und gesundes Verhalten sein soll. Eine wichtige Rolle in dem Konzept spielen auch die Eltern, die durch Elterninformationen und eine gemeinsame Eltern-und-Kind-Einheit aktiv eingebunden werden. Immerhin seien die Folgen des Bewegungsmangels gravierend: Haltungsschäden, Koordinationsstörungen, Herz-Kreislaufschwächen, Übergewicht. Kostenlos teilnehmen können an dem Programm Kitas in ganz Deutschland

Interessierte Einrichtungen können sich ab sofort bei der AOK NordWest um eine Projektteilnahme bewerben. Tobias Breidenbach beantworte weitere Fragen und nimmt Anmeldungen unter der Rufnummer 0800/2655-508796 oder unter tobias.breidenbach@nw.aok.de entgegen.

Weitere Informationen unter aok.de/nwStichwort FelixFit.

