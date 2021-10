Gevelsberg: Ohne diese Hilfe drohen Obdachlose zu erfrieren

In seiner Funktion als Vorsitzender vom Integrationsrat der Stadt Gevelsberg, überreichte Seyfullah Köse (Mitte) die 20 Schlafsäcke an Andreas Steinhof (links) und Christian Laux von „Lichtschmiede e.V. – Hilfe, die ankommt“.

Gevelsberg. Der Integrationsrat von Gevelsberg spendet warme Schlafsäcke für Obdachlose, damit sie im Winter nicht erfrieren. So groß ist die Not wirklich.

Es sind oftmals banale Dinge, die für Hilfebedürftige aber jeden Tag existentiell sein können: Warme Kleidung, Decken, Schlafsäcke, Isomatten, eine warme Suppe, Tee oder Kaffee. Alles Güter, die für eine Notversorgung und die Kältehilfe vor Ort notwendig sind, unmittelbar und sofort. Denn für viele Obdachlose sind insbesondere die Wintermonate sehr hart. Klirrende Kälte, rauer Beton und dazu kein Dach über dem Kopf.

Augen auf und nicht zu!

Auch im Ennepe-Ruhr-Kreis kann man sich nicht davor verschließen, dass es zahlreiche Menschen gibt, die genau dies Tag für Tag ertragen und erleiden müssen. Und genau diese Menschen hat die vor Kurzem neu gegründete gemeinnützige Organisation „Lichtschmiede e.V. – Hilfe, die ankommt“ im Blick. Menschen die in Armut leben, Menschen bei denen gerne weggeschaut wird obwohl es nötig ist zu helfen, da keine bzw. nur sehr wenig Hilfe bei ihnen ankommt. „Wir möchten hier im Kreis und in seinem engeren Umfeld die Obdachlosen das ganze Jahr über betreuen und ihnen, ganz besonders jetzt in den bitterkalten Nächten des Winters, ein wenig Linderung verschaffen“, sagte der 1. Vorsitzende des Vereins, Andreas Steinhof.

Auf Initiative von Alba Mazzotta Tiranno spendete der Integrationsrat der Stadt Gevelsberg dem Verein nun 20 warme Schlafsäcke, die Andreas Steinhof und Christian Laux dankend in Empfang nahmen. Innerhalb der Gesellschaft hätten es leider viele verlernt, so berichteten die beiden, auf andere überhaupt zuzugehen und ihnen ein Lächeln zu schenken. Eine Tatsache, die auch dem Integrationsrat nicht fremd ist. „Aus diesem Grunde haben wir auch sofort dem Vorschlag zugestimmt, dem Verein „Lichtschmiede e.V.“ diese Spende zukommen zu lassen“, erklärte dessen Vorsitzende Seyfullah Köse. Man wolle damit das gesellschaftliche Umfeld sensibilisieren, wozu auch die Politik gehöre, mit offenen Augen und Ohren durch die Welt zu gehen. „Jeder Mensch ist es wert, Hilfe in allen Lebenslagen zu erhalten“, appellierte Köse.

Die Menschen im Blick„Lichtschmiede e.V.“ möchte bei seiner ehrenamtlichen Arbeit aber noch ein paar Schritte weiter gehen. „Wir wollen all jene Obdachlosen begleiten, die ihrer Ausweglosigkeit mit Unterstützung offizieller Stellen die Stirn bieten und aus der existenzbedrohenden Situation herauswollen“, erklärte Andreas Steinhof. Man möchte den Menschen Hilfe anbieten in Form von der Beschaffung entsprechender Kontaktdaten, von Ansprechpartnern bei Behörden, möchte sie bei Amtsgängen begleiten, Hilfe geben wenn es um das Ausfüllen etwaiger Anträgen geht oder bei der Suche nach einer Wohnung behilflich sein.

„Die Liste könnte ich jetzt noch unendlich fortführen“, erklärte der 52-jährige Ehrenamtler und fügte hinzu, dass die inzwischen 19 Vereinsmitglieder zusätzlich auch noch ihr Augenmerk auf bedürftige Familien und einsame ältere Menschen werfen. Alle durften sie nämlich zum Teil viel Erfahrung sammeln, um Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu helfen. Alle fühlen sich in ihrem Wirken verantwortlich für jeden, der Sorgen und Nöte hat, auch wenn diese im Auge eines anderen vielleicht noch so klein erscheinen. „Lichtschmiede e.V.“ will seine Hilfe dort ankommen lassen wo sie benötigt wird, um damit wieder Licht in das Leben der Menschen bringen.

Der gemeinnützige Verein ist telefonisch unter der Rufnummer +49 (0) 1 76 / 80 58 05 58 erreichbar oder per Email an info@lichtschmiede-ev.de. Und da man sich als ausschließlich von Spenden und Mitgliedsbeiträgen finanziert, sind diese essenziell natürlich auch sehr wichtig.

