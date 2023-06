Gevelsberg: Pkw fährt Roller um – Fahrer (61) verletzt

Ein Roller liegt nach einem Unfall auf Straße (Archivfoto). In Gevelsberg wird ein Piaggio-Fahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt.

Gevelsberg. Ein Pkw hat auf der Hagener Straße in Gevelsberg einen Piaggio-Roller umgefahren. Der Fahrer (61) wurde bei dem Zusammenstoß verletzt.

Am vergangenen Dienstag befuhr ein 60-jähriger Wuppertaler gegen 11.25 Uhr die Breddestraße in Gevelsberg und war im Begriff nach links in die Hagener Straße abzubiegen. Bei dem Abbiegevorgang übersah er einen vorfahrtsberechtigten 61-jährigen Mann aus Hagen auf seiner Piaggio.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Hagener von seinem Roller stürzte und sich leicht verletzte.

Da aus der Piaggio Betriebsstoffe ausliefen, wurde die Fahrbahn anschließend durch die Feuerwehr abgestreut.

