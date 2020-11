Gevelsberg: Pkw-Kraftstofftank mitten in Fahrt zerborsten

Halt, Einsatz! Die Feuerwehr in Gevelsberg musste am Mittwoch insgesamt vier Mal ausrücken.

Gevelsberg. Das hätte schlimm ausgehen können. Die Feuerwehr Gevelsberg musste zu einem Pkw ausrücken, dessen Sprit-Tank mitten in der Fahrt zerborsten ist.

Am Mittwoch wurden die hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr Gevelsberg insgesamt zu vier Einsätzen alarmiert. Los ging es um 10 Uhr in der Hagener Straße. Hier unterstützte die Besatzung des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges (HLF) den Rettungsdienst beim Transport eines Patienten aus der Wohnung. Der Einsatz konnte um 10.41 Uhr beendet werden.

Weiter ging es um 12 Uhr mit einer automatisch ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Gewerbeobjekt An der Drehbank. Zum Glück für alle Beteiligten handelte es sich hier um ein Fehlalarm, der durch Wartungsarbeiten ausgelöst wurde. Der ausgelöste Melder wurde in Augenschein genommen und die Brandmeldeanlage wurde wieder zurückgestellt. Hiermit war auch dieser Einsatz für den Löschzug der Hauptwache um 12.20 Uhr beendet.

Gegen 15 Uhr wurden die Kräfte der Hauptwache zu einem Fahrzeug an der Esborner Str. gerufen. Die Fahrerin eines Pkw bemerkte während der Fahrt einen lauten Knall unter ihrem Fahrzeug. Daraufhin hielt sie instinktiv an, um nachzusehen. Hierbei stellte sie fest, dass sich ein Loch in Ihrem Kraftstofftank befindet und setzte sofort einen Notruf ab. Von der Leitstelle des Ennepe-Ruhr-Kreis alarmiert rückte die Hauptwache mit dem HLF und dem Gerätewagen Umweltschutz zur Unfallstelle aus. Nachdem der ausgetretene Kraftstoff mit Bindemittel aufgenommen und das Loch im Tank mit einer Dichtmasse provisorisch verschlossen werden konnte, wurde das Fahrzeug von einem Abschleppunternehmen in eine Werkstatt gebracht. Nach Abschluss der Reinigungsarbeiten rückten die eingesetzten Kräfte gegen 15 Uhr wieder ein.

Der vierte Einsatz ereignete sich gegen 19.30 Uhr an der Milsper Straße. Ein Mann war im häuslichen Umfeld von einer Leiter gestürzt und klagte danach über massive Rückenschmerzen. Da ein schonender Transport durch das enge Treppenhaus nicht möglich war, rief die Besatzung des Rettungswagens die Drehleiter und das HLF der Hauptwache zur Unterstützung. Der Patient wurde mit der Drehleiter aus dem vierten Obergeschoss schonend nach unten transportiert und konnte hier wieder vom Rettungsdienst in Empfang genommen werden, um ihn dann in ein nahe gelegenes Krankenhaus zu transportieren. Dieser Einsatz endete um 20.15 Uhr.