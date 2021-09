Gevelsberg: Polizei fahndet nach Rollerdieb

Die Polizei bittet um Hinweise. In Gevelsberg haben ein oder mehrere Unbekannte einen Roller gestohlen.

Gevelsberg. Ein oder mehrere Unbekannte haben in Gevelsberg einen Roller gestohlen. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Unbekannte entwendeten am Donnerstag einen in der Gewerbestraße geparkten Roller. Der Fahrer stellte den Roller morgens, gegen 7.30 Uhr, am Fahrbahnrand ab und ging zur Arbeit.

Als er gegen 15.15 Uhr zurückkehrte, stellte er den Diebstahl fest. Es handelt sich bei dem Roller um ein rotes Kleinkraftrad der Marke Suzuki. Hinweise auf den Dieb gibt es bislang keine.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu Verdächtigen Beobachtungen geben können. Diese können unter 02335/91665000 abgegeben werden.

