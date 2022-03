Gevelsberg: Polizei meldet zahlreiche Einbrüche

Gevelsberg. Einbrecher treiben vermehrt ihr Unwesen in Gevelsberg. Gleich mehrere Taten vermeldet die Polizei vom Wochenende.

Mehrere Einbrüche gab es am Wochenende in Gevelsberg: In der Nacht von Freitag auf Samstag gelangte ein bisher unbekannter Täter über den Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Gartenstraße durch Aufdrücken einer Tür in die Kellerräume. Dort brach er drei separate Kellerabteile auf. Es wurde eine Musikbox entwendet. Am Freitag zwischen 0.30 Uhr und 1 Uhr wurde die rückwärtige Scheibe eines Firmengebäudes in der Gartenstraße eingeschlagen. Das Objekt wurde durchsucht. Über die Beute können noch keine Angaben gemacht werden.

Am Samstag gegen 8 Uhr wurde festgestellt, dass bisher unbekannte Täter durch Aufhebeln der Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Straße Zum Hundeicken eindringen konnten. Über Art und Umfang der Beute liegen noch keine Erkenntnisse vor.

