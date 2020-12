Gevelsberg: Polizei nimmt Sohn fest, der Mutter attackiert

Ein Mann aus Gevelsberg hat seine Mutter zum wiederholten Male attackiert. Die Polizei nahm in daraufhin in Gewahrsam.

Die Polizei hat am Dienstagmorgen einen 20-jährigen Gevelsberger in Gewahrsam genommen. Er hielt sich verbotenerweise in der Wohnung seiner Mutter auf und griff diese körperlich an.

Das hatte er in der Vergangenheit bereits mehrfach getan, weshalb die Polizei ihm gegenüber ein sogenanntes Rückkehrverbot ausgesprochen hatte. Mit einem solchen Verbot kann die Polizei Täter in Fällen von häuslicher Gewalt – psychischer oder physischer Natur – für zehn Tage einer Wohnung verweisen. Am Dienstag hatte der Gevelsberger zum wiederholten Mal gegen das Verbot verstoßen.

Die Mutter informierte die Polizei, weil ihr Sohn wieder sehr aggressiv war. Die Beamten konnte ihn im Bad antreffen. Er leistete den Anweisungen Folge und ließ sich widerstandslos zum Streifenwagen bringen. Zur Verhinderung weiterer Verstöße gegen das Gewaltschutzgesetzt brachten die Beamten ihn auf die Wache nach Ennepetal.