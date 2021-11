Gevelsberg: Polizei sucht nach angefahrenem Mädchen

Gevelsberg. Ein Lieferwagen fährt in Gevelsberg ein Mädchen an. Doch das verschwindet urplötzlich. Nun sucht die Polizei nach der jungen Frau.

Die Polizei sucht nach einem Mädchen, das in Gevelsberg von einem Lieferwagen angefahren wurde und dann laut Zeugenaussagen einfach verschwunden ist – möglicherweise verletzt.

Am Mittwochmorgen, gegen 9.45 Uhr, fuhr ein 32-Jähriger mit seinem Ford Transit auf der Milsper Straße in Richtung Engelberttunnel. Plötzlich trat in Höhe der Hausnummer 113 ein Mädchen von einem Parkstreifen rechts auf die Fahrbahn. Nach Angaben des Autofahrers hatte das Mädchen den Blick gesenkt und schaute dabei auf sein Smartphone. Der Mann sei so überrascht gewesen, dass die Jugendliche plötzlich auf die Straße lief, dass er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte und mit dem rechten Außenspiegel gegen den Körper des Mädchens stieß.

Etwa 13 bis 15 Jahre alt

Der 32-Jährige hielt sofort an, erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Mädchens und gab an, nur eine Parklücke zu suchen und dann wieder zurück zu kommen. Währenddessen stieg das Mädchen nach Zeugenaussagen in die Buslinie 551 in Richtung Engelbert Tunnel und fuhr davon. Sie wird so beschrieben: etwa 13- 15 Jahre alt, schlanke Figur, dunkel, zum Zopf gebundene Haare, trug eine Brille.

Die Polizei sucht nun nach der möglicherweise verletzten jungen Frau und bittet sie darum, sich bei der Polizei unter 02333/91667000 zu melden.

