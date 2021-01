Gevelsberg: Pony-Kalender bringen 5500 Euro für Hospiz

Gevelsberg. Eine schöne Aktion und ein super Ergebnis. So haben kleine Mini-Ponys das Hospiz Emmaus in Gevelsberg unterstützt.

Anja Dunker und Sabine Winterhoff von Hofmeister Pferdesport und Anja Wille haben dem Ökumenischen Hospiz Emmaus ihre versprochenen und fleißig gesammelten Spenden in einer unglaublichen Höhe von 5500 Euro überreichen dürfen.

Die drei Frauen wissen, dass das Hospiz immer auf Spenden angewiesen ist und so haben sie, wie im vergangenen Jahr bereits angekündigt, erneut Fotos von ihren Mini-Ponys gemacht und diese als Märchen-Kalender im Freundes-, Bekannten,- und Kollegenkreis verkauft.

Auch bei Hofmeister Pferdesport und an der ARAL-Tankstelle in Ennepetal konnte man die Kalender erwerben. Die Firma Otto Vollmann und die Druckerei Winterhoff, beide aus Gevelsberg, beteiligten sich maßgeblich an der Erstellung, so dass dieser beträchtliche Betrag gesammelt und für das Hospiz gespendet werden konnte.

Große Dankbarkeit

Anja Wille beschreibt hier ihre Gefühle, indem sie sich für die unglaubliche Unterstützung aller Beteiligten von ganzem Herzen bedankt! „Der Schriftsteller André Gide hat es mal treffend formuliert: ,Das Geheimnis des Glücks liegt nicht im Besitz, sondern im Geben. Wer andere glücklich macht, wird glücklich’ und ich finde das so unglaublich passend“, sagt sie.

„Was wir hier alle zusammen auf die Beine gestellt haben, was wir geschafft haben, das darf uns alle sehr glücklich machen! Gerade im vergangenen Jahr ging es sehr, sehr vielen von uns nicht gut. Sei es durch erhebliche finanzielle Einbußen oder durch psychische Dunkelheit, indem wir die Dinge, die wir lieben, nicht mehr tun durften und immer noch nicht dürfen. Dennoch haben wir alle zusammengehalten! Viele haben trotzdem gegeben, was sie konnten, und die vielen, vielen kleinen Dinge und Beträge und lieben Worte und guten Zuwendungen konnten wir zu 100 Prozent weitergeben und so haben wir etwas ganz, ganz Großes geschafft!“

Fehlende Spenden

Und genau das war und ist auch gerade durch weggefallene Veranstaltungen und fehlende Spendeneinnahmen für das Hospiz im Corona-Jahr 2020 mehr als wichtig. Anja Wille sagt weiter, „ihr könnt euch nicht vorstellen, wie stolz ich auf jeden einzelnen von euch bin und ihr mir und ganz voran dem Hospiz ein solches unbezahlbares Geschenk gemacht habt!“

Und daher ist sie auch der Meinung, dass es sich lohnt immer weiter zu machen! Immer nach vorne zu schauen und auch für dieses Jahr die positiven Dinge zu sehen und weiter zu geben. Für das nächste Jahr ist selbstverständlich bereits ein neuer Kalender in Arbeit, so dass wir im Oktober schon wieder mit dem Austeilen beginnen können, „wenn die Ponys mitspielen“, erzählt Anja Wille mit einem zwinkernden Auge.