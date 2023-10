Gevelsberg: Pottrosen bieten Musikkabarett vom Feinsten

Gevelsberg. Die Pottrosen kommen nach Gevelsberg und versprechen Musikkabarett mit allerfeinstem Ruhrpott-Charme.

Musikkabarett vom Feinsten gibt es am Samstag, 21. Oktober, im Filmriss-Kino in Gevelsberg. Zu Gast sind die Pottrosen mit ihrem aktuellen Programm „Oben Gott, unten Pott“.

Los geht es um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Susan Kent und Franziska Mense-Moritz lassen in ihrem aktuellen Programm den lieben Gott einen guten Mann sein und konzentrieren sich lieber an den praxisorientierten Wahrheiten ihres weitreichenden Umfeldes: Dem Ruhrgebiet!

Ob als Rockerbräute, Gärtnerinnen, Kerle, Prominenz oder Soprannetten – sie karikieren den Ruhrgebietsalltag in all seinen Erscheinungsformen. Dabei lassen sie sich selbst nicht außen vor. Sie haben von allen Allgemeinen Geschäftsbedingungen Kenntnis genommen und sind damit auf keinen Fall einverstanden!

Zwei blondgebliebene, ganzheitliche Künstlerinnen jenseits der 18 mit Schwerpunkt auf intelligente Unterhaltung bieten zu verschiedenen Gelegenheiten solide und abwechslungsreiche Shows. Dabei greifen sie auf einen Fundus jahrzehntelanger Showerfahrungen zurück. Der Zusammenklang ihrer beiden Stimmen findet in jedem Genre seine Begeisterung. Sie verkörpern den Ruhrpott wie keine sonst. Und wer ihrem Programm folgt, erfährt alles über die theoretischen und praktischen Grundlagen in der Grauzone zwischen Entertainment und Blödsinn.

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpassen mit unserem kostenfreien Newsletter +++

Karten gibt es im Online-Vorverkauf unter tickets.filmrisskino.de oder an den bekannten Vorverkaufsstellen bei Euronics Meckel in Gevelsberg, Bücher Bochhammer in Ennepetal und Elektro Nockemann in Schwelm.

Mehr Informationen und Termine gibt es unter www.pottrosen.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm