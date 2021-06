Gevelsberg: Radfahrer auf Hagener Straße von Auto erfasst

Mit einem Rettungswagen wird der verletzte Radfahrer in ein Krankenhaus gebracht.

Gevelsberg. Eine Autofahrerin übersieht den Radfahrer auf der Hagener Straße und es kommt zum Zusammenstoß. Der Radfahrer ist ins Krankenhaus gebracht worden.

Eine 31-jährige Bochumerin wollte mit ihrem Daihatsu von einem Parkplatz an der Hagener Straße nach rechts in den fließenden Verkehr in Richtung Hagen einfahren.

Radfahrer wird mit Rettungswagen in Krankenhaus gebracht

Beim Einfahren übersah sie den 25-jährigen Radfahrer, der von rechts auf dem Radweg in Richtung Gevelsberg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer leicht verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

