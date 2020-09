Gevelsberg: Radfahrer aus Schwelm bei Sturz schwer verletzt

Gevelsberg. Im Kruiner Tunnel in Gevelsberg stürzte ein Radfahrer aus Schwelm, der in Richtung Ennepetal fuhr, auf den Gleisen und verletzte sich schwer.

Bei einem Sturz auf den Gleisen im Kruiner Tunnel wurde ein 75-jähriger Radfahrer aus Schwelm am Samstag (19. September) schwer verletzt.

Er war gegen 14.30 Uhr auf der Kölner Straße in Richtung Ennepetal unterwegs, als er etwa 30 Meter hinter dem Tunneleingang mit einem Rad in die in der Fahrbahn verlegten Gleise geriet und stürzte. Schwer verletzt wurde der Radfahrer ins Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Tunnel in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden.