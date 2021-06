Gevelsberg: Radfahrer fährt Fußgängerin und Kind an

Gevelsberg. Nicht nur der Unfall hat für den 35-jährigen Gevelsberger mögliche Folgen. Nach dem Zusammenstoß stellte die Polizei eine weitere Straftat fest:

Bei der Fahrradprüfung in der Grundschule lernt ein jeder Schüler, dass mit dem Fahrrad auf der Straße oder auf einem ausgewiesenen Radweg zu fahren ist. Daran hielt sich ein 35-Jähriger Gevelsberger am Dienstagmorgen nicht. Mit seinem Fahrrad ist er verkehrswidrig auf dem Gehweg der Haßlinghauser Straße in Richtung Mittelstraße in Gevelsberg geradelt. Mit schwerwiegenden Folgen: Der Radfahrer ist dort mit einer Fußgängerin und einem Kind zusammengestoßen.

Die 53-jährige Gevelsbergerin kam gerade mit ihrer Enkelin (4) gemeinsam aus dem Haus und betrat den Gehweg. Hier stießen beide mit dem Radfahrer zusammen und die Fußgängerinnen stürzten zu Boden. Sie erlitten beide leichte Verletzungen und wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Mann stand unter Drogeneinfluss und hatte Cannabis dabei

Der 35-jährige Radfahrer gab schließlich bei der Polizei an, dass er den Gehweg benutzt habe, da er kein verkehrstaugliches Fahrrad besitze. Bei der Unfallaufnahme fiel auf, dass der Gevelsberger offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogenvortest bestätigte das. Der Mann hatte zudem Cannabis mit sich. Dies wurde sichergestellt. Der Gevelsberger wurde zur Blutprobe zur Polizeiwache gebracht.

