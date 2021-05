Gevelsberg: Radfahrer mit Kind baut Unfall im Rausch

Gevelsberg. Unter Einfluss von Betäubungsmitteln ist in Gevelsberg ein Radfahrer mit einem Pkw zusammengestoßen und gestürzt. Mit auf dem Rad: eine 2-Jährige.

Auf Gehweg an Hagener Straße gefahren

Gegen 13.45 Uhr befuhr der 29-Jährige am Freitag mit dem Mädchen den Gehweg der Hagener Straße in Fahrtrichtung Hagen entgegengesetzt der Fahrtrichtung. An der Einmündung zur Bergstraße übersah er das vorfahrtsberechtigte Auto eines 66-jährigen Gevelsbergers, der die Bergstraße in Richtung Hagener Straße befährt. Es kommt zur Kollision, der Fahrradfahrer stürzt mit dem Kind und verletzt sich leicht am Knie. Das Mädchen und der Pkw-Fahrer bleiben unverletzt. Der Fahrradfahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Wie die Polizei mitteilt, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

