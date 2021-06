Gevelsberg: Radverkehr verbessern statt Wege zu entfernen

Die FDP Gevelsberg fordert in ihrem Antrag, den Radweg an der Milsper Straße zu entfernen. Georg Schäfer, Sprecher des Radforums spricht sich klar dagegen aus.

Gevelsberg. Georg Schäfer, Sprecher des Radforums, nimmt Stellung zum FDP-Antrag, den Fahrstreifen an der Milsper Straße zu entfernen. Das sind seine Argumente:

Georg Schäfer, Sprecher des Fachforums Radverkehr der Zukunftsschmiede Gevelsberg hat eine klare Meinung, wenn es um den Radverkehr in Gevelsberg geht. In einer Stellungnahme spricht er sich gegen den FDP-Antrag aus, den Fahrradstreifen im Bereich der Milsper Straße zu entfernen, um mehr Parkplätze zu schaffen.

Zwar sei es zunächst richtig anzunehmen, dass Radfahrer in der Regel aus topographischen Gründen die Strecke zwischen Gevelsberg und Ennepetal über die Kölner Straße zurücklegen, auch wenn es dort für den Radverkehr noch einige Probleme gäbe. Zum Beispiel die Notwendigkeit, die, wie Schäfer sagt, gefährliche Querung der L700 zu überwinden oder ein Hindernis bei der Einfahrt in das Südportal des Kruiner Tunnels, für das das Radforum bereits eine Lösung vorgeschlagen hätte.

Auch andere Zielpunkte werden über Milsper Straße erreicht

Jedoch werde laut Georg Schäfer im FDP-Antrag übersehen, dass über die Milsper Straße auch andere Zielpunkte erreicht würden. „Hier sind etwa der Bahnhof Ennepetal (Gevelsberg) mit seinen attraktiven Bahnverbindungen und natürlich die Wohngebiete entlang der Straße zu nennen“, schreibt der Sprecher des Radforums. Die Milsper Straße stelle eine direkte Verbindung von großen Teilen der Südstadt mit der Innenstadt dar, heißt es weiter.

Verstehen könne Georg Schäfer den Kritikpunkt, dass der Fahrrad-Schutzstreifen von den Parkstreifen unterbrochen werde. Allerdings sei dies von vornherein ein Kompromiss gewesen und nicht nachvollziehbar wäre, wie Herr Rabenschlag auf sechs Stellen des „Wiedereinfädelns in den fließenden Verkehr“ käme – es gäbe schließlich nur drei Unterbrechungen. Außerdem betont Schäfer, dass das Vorbeifahren an parkenden Pkw für Radfahrer auch mit Gefahren verbunden sei. Als Beispiel nennt er einen Unfall, der am 5. Juni in dieser Zeitung zu lesen gewesen sei: Auf der Birkenstraße sei ein Radfahrer durch eine plötzlich von innen geöffnete Autotür schwer verletzt worden.

Verkehrswende wird gebraucht

„Offensichtlich scheint die Gevelsberger FDP noch nicht mitbekommen zu haben, dass wir in Deutschland eine Verkehrswende brauchen, denn der CO2-Ausstoß des Verkehrssektors ist im vergangenen Jahrzehnt weiter angestiegen und nicht gesunken“, schreibt Georg Schäfer weiter. Vor dem Hintergrund, dass ein Viertel der Autofahren kürzer als zwei, beziehungsweise kürzer als fünf Kilometer seien, sei es laut Georg Schäfer deutlich zu erkennen, dass der Radverkehr einen Beitrag zum Klimaschutz leisten könne. Dafür benötige es jedoch eine Infrastruktur, in der sich Radfahrer als auch Fußgänger sicher fühlen, um mehr Menschen dazu zu bewegen, solche alltäglichen, kurzen Wege zu Fuß oder mit dem Rad zurückzulegen.

„Dass die Stadt sich dabei nicht nur an der aktuellen Nachfrage sondern auch am „Prinzip der Angebotsplanung“ orientieren soll, kann man bereits auf Seite 62 des Verkehrsentwicklungsplan Gevelsberg aus dem Jahre 1996 nachlesen“, schreibt der Sprecher des Fachforums für Radverkehr abschließend.

