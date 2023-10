Gevelsberg: Raub bei Kaufland – Mann (23) festgenommen

Kaufland in Gevelsberg. Auf dem Parkdeck ereignete sich die Tat. Die Polizei nahm einen 23 Jahre alten Mann fest.

Gevelsberg. Nach dem Raub auf dem Kaufland-Parkdeck am Donnerstag hat die Polizei einen 23 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Was man über ihn weiß.

Der Täter hatte angesichts des fortgeschrittenen Alters seines Opfer wohl mit einer leichten Beute gerechnet. Von wegen. Kurz darauf klickten schon die Handschellen.

Was war passiert? Am Donnerstag gegen 14.30 Uhr wurde ein 85-jährige Gevelsberger auf dem Parkdeck des Kaufland-Supermarktes am Großen Markt durch eine männliche Person angesprochen. Der junge Mann, ein 23-Jähriger, wie sich später herausstellte, fragte den Gevelsberger nach Münzgeld. Als der Geschädigte seine Geldbörse hervorholte, griff der junge Mann nach dem Portemonnaie und versuchte, ihm die Geldbörse zu entreißen. Der Gevelsberger hielt es jedoch hartnäckig fest, wodurch es zu einer Rangelei auf dem Parkdeck kam.

Zeugen bemerkten die Szene und kamen dem Geschädigten zu Hilfe geeilt. Sie packten sich den Räuber und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei an Ort und Stelle fest.

Der junge Mann wurde daraufhin von der Streife vorläufig festgenommen und dem Amtsgericht Schwelm vorgeführt.

Es handelt sich bei dem Tatverdächtigen um einen 23-Jährigen rumänischer Staatsbürgerschaft ohne festen Wohnsitz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

