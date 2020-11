Nach dem Überfall am Geldautomaten in Gevelsberg hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung

Polizei Gevelsberg: Raubüberfall am Geldautomaten

Gevelsberg. Zwei Unbekannte haben einen Mann an einem Geldautomaten in Gevelsberg überfallen. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Samstagmorgen, gegen 9 Uhr, wollte ein 58-jähriger Schwelmer in einer Bankfiliale an der Nordstraße Geld von einem dortigen Automaten abheben.

Als er den Vorraum der Bank betrat, seine Kreditkarte in den Geldautomaten einschob und die PIN eingab, wurde er plötzlich durch einen Unbekannten am Arm zur Seite gezogen und festgehalten, während eine weitere unbekannte Person die Geldauszahlung vornahm.

Die Täter ließen anschließend von dem Schwelmer ab und flüchteten zu Fuß in zunächst unbekannte Richtung. Die Kreditkarte ließen die Täter zurück.

Die Männer werden so beschrieben:

Person 1:-männlich -etwa 30 bis 40 Jahre alt- ca. 190 cm groß-dick -dunkle kurze Haare -dunkler kurzer Bart -dunkler Teint -trug eine hellgraue Jacke mit Reißverschluss -und eine graue Kappe

Person 2: -männlich -etwa 30 bis 40 Jahre alt- ca. 190 cm groß-dick -dunkle kurze Haare -dunkler kurzer Bart -trug eine schwarze Jacke mit Reißverschluss -und eine schwarze Kappe.

Ein 62-jähriger Anwohner gab der Polizei gegenüber an, dass er zwei Personen in Richtung Schillerstraße habe flüchten sehen. Kurze Zeit später sei eine weiße Limousine mit Do-Kennzeichen von der Schillerstraße in unbekannte Richtung davon gefahren. Wie viel die Täter als Beute erlangt haben, ist bisher nicht bekannt.

Weitere Hinweise können bei der Polizei unter der Telefonnummer 02333-91664000 abgegeben werden.