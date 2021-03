Gevelsberg: Requiem für Pfarrer Winfried Odenwald

Winfried Odenwald war 30 Jahre Pfarrer in Gevelsberg

Gevelsberg. Zu Ehren des verstorbenen Gevelsberger Pastoren Winfried Odenwald wird es am 27. März eine besondere Feierlichkeit geben.

Wegen der Corona-Pandemie konnte im März vergangen Jahres die Beerdigung für den am 25. März 2020 verstorbenen Pastor Winfried Odenwald, langjähriger Pfarrer in St. Engelbert, nur in einem sehr kleinen Kreis stattfinden. Zum Jahrestag seines Todes feiert

die Propstei St. Marien am Samstag, dem 27. März, um 11.00 Uhr ein feierliches Requiem in der Marienkirche und lädt alle dazu ein, die Pastor Odenwald verbunden waren.

Eine Anmeldung ist erforderlich, telefonisch im Pfarrbüro unter: 02336/2171 oder online auf der Homepage der Propstei unter www.propstei-marien.de.