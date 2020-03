Depression, diagnostizierte Bipolarität – Robert Schiborr hat eine schwere Zeit hinter sich. Nachdem er als einer der aufstrebendsten Maler der Region galt und als einer der ganz weniger Künstler von seiner Arbeit leben konnte, verschwand er vor einigen Jahren fast komplett von der Bildfläche. Jetzt kehrt er zurück. Am morgigen Sonntag, 8. März, eröffnet er seine erste große Ausstellung in der heimischen Region seit geraumer Zeit im Schwelmer Hotel Fritz am Brunnen und zeigt sich aggressiv wie niemals zuvor.

Infobox Jeder kann sich einen echten Schiborr leisten Die Ausstellung feiert so etwa wie den zehnten Geburtstag der Chucks, zeigt aber ausschließlich neuere Werke aus den Jahren 2019 und 2020. Alle Bilder, die im Fritz am Brunnen ausgestellt werden, sind auch zu kaufen. „Ich habe für jeden Geldbeutel etwas“, sagt der Gevelsberger. Beim Blick auf die Preisschilder zeigt sich, dass die Preis von zwei- bis vierstelligen Eurobeträge reichen. Für den musikalischen Rahmen der Ausstellung sorgen Christine Evers, Sven Vilhelmsson und Thomas Rechenberg. Der Eintritt ist frei.

Auch wenn es sich abgedroschen anhöre, das Malen sei eine hervorragende Therapieform – besser als die meisten Medikamente. „Ich war in einer Rehaeinrichtung, in der viele Künstler zusammenkamen. Wir alle standen vor dem gleichen Problem: Antidepressiva sorgen dafür, dass die Kreativität flöten geht.“ Langsam tastete er sich wieder an seine Passion, erinnerte sich an sein Talent, seine großen Erfolge. Immer schon fühlte sich Robert Schiborr der Pop-Art verpflichtet und erlangte die wohl größte Berühmtheit über seine Chucks. Die ersten Bilder der US-Schuhe entstanden vor zehn Jahren und wurden so etwas wie sein Markenzeichen.

Nachdem er lange Zeit nur kleinformatig gearbeitet hatte, bezog der Gevelsberger ein neues Atelier, nahm neben Farben, Pinseln und Leinwand auch einen Teil seiner locker 5000 Scheiben umfassenden Plattensammlung mit. Von Klassik bis Rock drehen sich die LPs auf dem Plattenteller, wenn Schiborr eine Verbindung zur Musik schafft und sich quasi selbst covert.

Zwischen Bowie und Beethoven

Er lässt sich inspirieren von bekannten Plattencovern, porträtiert aber auch weltberühmte Musiker. So steht aktuell noch Bowie neben Beethoven im Atelier. „Ludwig van Beethoven war ja schließlich selbst hochgradig bipolar“, sagt der Gevelsberger, der auf diese Weise seit dem Jahr 2018 erstmal wieder großformatige Bilder erschaffen hat, die zwar auf den ersten Blick klar als seine Werke zu erkennen sind, dennoch eine ganz andere Farbgebung haben, destruktive Elemente aufweisen. „So aggressiv habe ich noch nie gemalt“, sagt Robert Schiborr, der sich auf die Ausstellung freut, die ab 14 Uhr in dem Schwelmer Hotel eröffnet wird und noch bis zum 20. Mai auf den langen Fluren installiert bleiben soll. WDR-Moderator Jan Schulte wird als bekennender Nicht-Kunst-Kenner in die Ausstellung einführen.