Gevelsberg: Rupprecht-Kunstwerk unter Vorhang angebracht

Das Kunstwerk am Rupprecht-Gebäude in Gevelsberg ist am Dienstag montiert worden. Am Freitag soll es feierlich enthüllt werden.

Gevelsberg. Das Riesen-Gemälde ist am Dienstag an der Fassade des Rupprecht-Hauses in Gevelsberg angebracht worden. Noch ist es verhüllt.

Ein paar Farben schimmern durch den riesigen weißen Vorhang hindurch. Ganz zu erkennen ist das 13x13 Meter große Gemälde des international aktiven Künstlers Christian Awe aber nicht. Das soll auch so sein. Die feierliche Enthüllung soll erst am Freitag, 4. September, stattfinden. Trotzdem ist das Kunstwerk im Großformat schon am Dienstag an der Fassade des Rupprecht-Hauses an der Mittelstraße angebracht worden.

Die Stadt wird die Kreuzung Mittelstraße/Wittener Straße/Mauerstraße für die Enthüllung am Freitag absperren und dort Stühle aufstellen. Rund 200 Besucher sollen daran teilnehmen können.

Sie müssen sich vorher registrieren und können dann von einem Eingangsbereich mit Mundschutz zu ihrem Platz gehen. Ein Sicherheitsdienst soll darauf achten, dass es zu keinen Menschenansammlungen vor den Absperrungen kommt. Los geht es um 20.30 Uhr.