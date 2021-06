Sauna- und Badespaß sind im Schwimm In Gevelsberg ab Samstag wieder möglich. Hier ein Blick in den Saunagarten.

Gevelsberg: Sauna- und Badespaß im Schwimm In wieder möglich

Gevelsberg. Im Schwimm In sind Sauna- und Badespaß wieder möglich. Wann es los geht und was man für einen Besuch wissen muss.

Sauna- und Badespaß sind im Schwimm In Gevelsberg ab Samstag, 12. Juni, wieder möglich.

Im Freizeitbad stehen das Sportbecken, die Sprunganlage, das Nichtschwimmer- und Planschbecken sowie die vier Superrutschen für alle Schwimmerinnen und Schwimmer sowie Badelustigen wieder zur Verfügung.

Der Saunagarten öffnet alle Schwitzräume, Dampf- und Warmluftbäder, die Ruhezonen und den Naturbadeteich zur Erholung. Auch Aufgusszeremonien werden durch die Saunameister wieder regelmäßig durchgeführt. Die Gastronomie in Bad und Sauna bietet Speisen und Getränke an.

Nach der aktuellen Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen dürfen Bäderbetriebe den gesamten Freizeitbad- und Saunabetrieb unter Beachtung der festgelegten Hygiene- und Infektionsschutzstandards wieder aufnehmen. Voraussetzung für einen sicheren Bade- und Saunabetrieb ist, dass alle Gäste sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schwimm In den bereits bekannten „3G Standard“ erfüllen und nachweisen können. „Somit befinden sich in unserer Anlage während der Öffnungszeiten ausschließlich getestete, geimpfte und genesene Personen.“ sagt Frederik Stolz, Betriebsleiter des Schwimm In. Die Maskenpflicht gilt weiterhin im Eingangs-, Gastro-, Umkleide- und Sanitärbereich.

Weitere Informationen zu den Voraussetzungen für einen Bade- oder Saunabesuch finden Interessierte auf der Homepage des Bades unter www.schwimm-in-gevelsberg.de. Dort können ab Donnerstag, 10. Juni, auch E-Tickets gebucht und persönliche Zeitfenster zu den regulären Öffnungszeiten reserviert werden. Eltern sowie Sorgeberechtigte werden gebeten einen Online-Account anzulegen, um für Kinder bis zum 16. Lebensjahr Reservierungen vornehmen zu können. Eine Erstanmeldung ist auch vor Ort möglich und muss aus datenschutzrechtlichen Gründen von einer sorgeberechtigten Person vorgenommen werden.

Das gesamte Schwimm In Team freut sich nach über siebenmonatiger Schließungszeit sehr auf seine Gäste und eine Wiedereröffnung in besonderen Zeiten

