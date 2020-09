Gevelsberg: Schicksal und ein Auto verbinden zwei Familien

Begegnung in Düsseldorf: Detlef Wapenhans (links) mit (stehend von links) Andreas Vogt, Diego Magliocco, Vater und Mutter von Alessio Lunetto und Gianlucas Oma Maria Kubitza. Gianluca und seine Mutter Jessica Magliocco sitzen bzw. hocken in der Mitte. Im Hintergrund ist das gespendete Auto zu sehen, das jetzt in Gevelsberg zum Einsatz kommt.