Gevelsberg: Schockierender Unfall – Polizei braucht Hilfe

Nach einer Unfallflucht in Gevelsberg, die sprachlos macht, – hier ein Symbolbild – hofft die Polizei auf Hinweise, die zu dem Verursacher beziehungsweise der Verursacherin führen.

Gevelsberg. Die Polizei sucht nach einem Skoda, der einen 21-jährigen in Gevelsberg umgefahren und schwer verletzt hat. Der Fahrer oder die Fahrerin flüchtet

Heftiger Unfall in Gevelsberg. Doch wirklich fassungslos macht erst die Reaktion des Verursachers, der sein schwer verletztes Opfer einfach auf der Straße liegen ließ. Die Polizei sucht nun nach einem Skoda, der mutmaßlich an der Front frische Beschädigungen aufweist.

Am Donnerstagabend, 13. Oktober, gegen 21.30 Uhr ereignete sich die unfassbare Unfallflucht im Gevelsberger Ortsteil Silschede. Ein 21-jähriger Gevelsberger wollte dort die Kreuzung Am Susewind / Kirchstraße zu Fuß überqueren. Er lief die Kirchstraße hinab in Richtung Dorfzentrum, wo sich der Kreisverkehr befindet.

Als er bereits auf der Straße war, fuhr zum selben Zeitpunkt eine bislang unbekannte Person mit einem Skoda aus der Fahrtrichtung Eichholzstraße den Berg hinab und übersah offenbar den Fußgänger. Der Skoda krachte in den 21-Jährigen. Der wurde beim Zusammenstoß auf die Motorhaube des Wagend aufgeladen und dann auf den Asphalt geschleudert. Nachdem der Skoda-Fahrer – oder die Skoda-Fahrerin, so genau konnte das Opfer dies nicht erkennen – nach dem Zusammenstoß zunächst anhielt, passierte das Unbegreifbare.

Fahndung ohne Erfolg

Wenige Sekunden später setzte der Wagen seine Fahrt fort. Die Frau oder der Mann am Steuer ließ den schwer verletzten 21-Jährigen einfach auf der Straße liegen, rief keinen Rettungswagen, flüchtete statt dessen. Während der junge Mann später ins Krankenhaus gebracht werden musste, verlief eine Nahbereichsfahndung der Polizei nach dem flüchtigen Unfallwagen im Anschluss negativ.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen, der flüchtigen Person oder dem Auto geben können, das am Unfall beteiligt war. Hinweise sollten Zeuge bitte an die Polizeiwache in Ennepetal unter der Telefonnummer 02333/9166 4000 richten.

