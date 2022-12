Gevelsberg: Schöne Lichtinstallation in St. Engelbert

Vor dem Altar in der Kirche St. Engelbert in Gevelsberg stehen zurzeit vier beleuchtete Bäumchen.

Gevelsberg. Ungewöhnlich, aber schön: vor dem Altar in der Kirche St. Engelbert in Gevelsberg stehen zurzeit vier beleuchtete Bäumchen. Das steckt dahinter.

Die adventlichen Lichtinstallationen in der katholischen Kirche haben mittlerweile Tradition. Wer die Kirche St. Engelbert in Gevelsberg zurzeit außerhalb der Gottesdienstzeiten betritt, wird von ruhiger, weihnachtlicher Chormusik empfangen. Und sofort fallen die bunt angestrahlten Bäumchen vor dem Altar ins Auge. Vier Baumarten kann man da entdecken: ein Eukalyptus, eine Zeder, eine Olive und eine Mandel. Neben jedem Baum steht jeweils ein Glas mit Früchten oder einem Produkt des Gewächses.

Daneben stehen vier Adventskerzen, auf denen die Namen von vier Erzengeln auftauchen und die zugleich eine Botschaft Gottes verkörpern. Damit knüpft die Kirche an der Rosendahler Straße an die Tradition der adventlichen Lichtinstallation an. Im vergangenen Jahr waren in allen vier Ecken der Kirche beleuchtete Großleinwände mit beflügelten Wesen aus einer prophetischen Vision zu sehen.

Davor das Jahr ragte von Weihnachten bis Pfingsten die erleuchtete Himmelsleiter hinter dem Altar nach oben. Ein anderes Mal war die Krippe an Weihnachten buchstäblich verschüttet unter den Sorgen der Gläubigen, die sie in bunt leuchtenden Röhren vermerkt hatten.

Vier Bäume, vier Botschaften

Erleuchtung, das ist es, was Martin Stais, leitender Pastor der Gemeinde, sich von der Installation in seiner Kirche erhofft. So verrät der Eukalyptus-Baum mit den Bonbons, dass Gott die Heilung der Menschen am Herzen liegt und uns lösende, befreiende Öle anbietet. Bei der Zeder finden wir Zedernkerne. Sie gilt als fester, hoher Baum, der uns die Größe und Pracht Gottes erahnen lässt. Der Olivenbaum gilt mit seinen Früchten als Energiespender und Grundmittel zur Herstellung von Salben. Der Mandelbaum lässt die Hoffnung aufbrechen, so wie er die rosige Blüte schon hervortreten lässt, bevor er sein Blattwerk entfaltet. Die Mandel umschließt Christus, die kostbarste Frucht, die wir haben.

„Eine Vision braucht aber auch immer Menschen, die sie umsetzen“, macht Pastor Martin Stais deutlich. Jedes Jahr helfen Gemeindemitglieder bei der Umsetzung der Lichtinstallation.

Abgerundet wird die diesjährige Adventsaktion von einem Kartenständer rechts neben dem Altar. Er bietet „Weihnachten zum Mitnehmen“ an. „Was wir von Advent oder Weihnachten behalten oder an jemanden weitergeben möchten, kann hier gesucht, gefunden und mitgenommen werden.“ Die Kirche ist täglich auch außerhalb der Gottesdienstzeiten geöffnet.

