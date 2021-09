Gevelsberg: Schokolade mit bitterem Beigeschmack

Gevelsberg. Die wachsende Nachfrage nach Kakao hat bittere Folgen für Natur und Klima. Ein Vortrag in Gevelsberg zeigt auf, dass es auch anders geht.

Schokolade spielt im Leben des Tropenbiologen Dr. Arno Wielgoss eine zentrale Rolle. Er unterstützt nämlich Kakaobauern in Peru und rettet nebenbei auch den Regenwald.

Einen Riegel Schokolade habe es früher nur bei Feierlichkeiten zum Genießen gegeben, leitete er seinen Vortrag „Bittere Schokolade?“ ein, bei dem er auf die Problematik der wachsenden Nachfrage nach Kakao und deren Folgen für die Regenwälder aufmerksam machte.

Laut seiner Aussage verzehre heute jeder Deutsche im Durchschnitt 120 Tafeln Schokolade im Jahr und mache damit aus dem einstigen Luxusprodukt einen billigen Konsumartikel. „Und dies geschieht auf Kosten der Natur und der Erzeuger”, so Wielgoss. Er berichtete, dass es heute nur noch 6,6 Prozent des Erlöses seien, die am Ende beim Erzeuger ankämen. 1980 seien dies 16 Prozent gewesen. Auch würde 90 Prozent der Schokolade über Regenwaldzerstörung durch Brandrodung produziert. Die dabei entstehende CO²-Freisetzung trage nicht nur erheblich zur Klimaerwärmung bei, durch diesen konventionellen Anbau ginge auch die im Regenwald lebende Tier- und Pflanzenvielfaltdramatisch zurück. „Billigschokolade hat also einen bitteren Beigeschmack.“

Dass es aber auch anders geht, dokumentierte Dr. Arno Wielgoss an dem von ihm mit aufgebauten Projekt „Perú Puro“. Hier werden Bauern durch ökologisch angepassten Agroforstanbau von Kakao vom Beginn der Handelskette bis zum Verkauf unterstützt. Das dahinter liegende Motto: „Mehr als fair, besser als Bio, maximale Qualität.“

Viele Widerstände

Als sich der Biologe vor fast 20 Jahren dort erstmals für den ökologischen Anbau engagierte, sei er zunächst einmal auf Widerstände gestoßen. „Denn die Leute wollten, dass alles sauber aussieht auf ihrer Plantage, klare Reihen, alle Pflanzen gleich hoch, kein Blatt auf dem Boden.“ Die Bauern befürchteten, mit unaufgeräumten Feldern wie Faulenzer auszusehen.“

Mittlerweile hätten die rund 50 Familien seiner Kooperative 120 Hektar biozertifizierter Anbaufläche und 900 Hektargeschützte Regenwaldfläche. Zudem kennt er die komplette Lieferkette seiner Schokolade und jede Erzeugerfamilie persönlich. Eine „Perù Puro“-Tafel kostet zwar ein Mehrfaches einer „normalen“ Schokolade, dafür stehe sie für Regenwaldschutz, langfristige Wiederaufforstung und für höhere Bezahlung für die Bauern.

Im Anschluss an seinen Vortrag, der in Kooperation mit der VHS Ennepe-Ruhr-Süd und den Weltläden vor Ort anlässlich der „Fairen Woche“ im Parkt hinter der VHS stattfand, hatten die Teilnehmenden Gelegenheit, einige Kostproben der nachhaltig und fair produzierten Schokolade zu verköstigen, um sich selbst von Qualität und geschmacklicher Besonderheit dieser Ur-Kakaobohne zu überzeugen.

