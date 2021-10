Gevelsberg: Schulen und Kitas machen Stadtteil Berge sauber

Gevelsberg. Gevelsberger Schüler und Kita-Kinder säubern in Berge Straßenzüge und Grünflächen. Der Stadtteil-Putz ist Auftakt einer neuen Initiative.

In diesem Jahr wird zum ersten Mal der Berger Stadtteilputz ins Leben gerufen. In einer gemeinsamen Aktion am Donnerstag, 28. Oktober, reinigen die Georg-Müller Grundschule sowie die Grundschule Vogelsang und der ev. Kindergarten Berge Straßenzüge und Grünflächen des Stadtteils.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Der Stadtteilputz in Berge war bereits im vergangenen Jahr geplant, musste allerdings coronabedingt kurzfristig abgesagt werden. Anknüpfend an den Gevelsberger Hausputz, welcher im Frühjahr 2022 im gesamten Stadtgebiet durchgeführt werden soll, beschränkt sich der Berger Stadtteilputz nur auf den Stadtteil Berge-Knapp.

In Zusammenarbeit mit dem Stadtumbaumanagement und dem Quartiersmanagement für Berge-Knapp und Vogelsang, den Schulen sowie dem Kindergarten Berge bietet der Stadtteilputz die Möglichkeit, den Stadtteil Berge-Knapp sauberer zu machen und Kinder für lokale Müllverschmutzung zu sensibilisieren. Für die Veranstaltung wurde nach der aktuellen Corona-Schutz-Verordnung ein Hygienekonzept erstellt, um den Stadtteilputz coronakonform zu gestalten. Die teilnehmenden Schulklassen und die Kindergartengruppe werden ihren Aktionstag zeitversetzt beginnen und in den im Vorfeld zugewiesenen Straßenabschnitten Müll sammeln. Anschließend folgt eine Begrüßung am Ev. Gemeindezentrum Berge durch Bürgermeister Claus Jacobi und Pastor Thomas Weber, welche einen kurzen Vortrag über die Themen Müllentsorgung, Nachhaltigkeit und Umwelt halten.

Lesen Sie auch: Gevelsberg: Weitere Details zu Lkw-Unfall auf der A 1

Als Dankeschön für die Teilnahme erhalten die Kinder am Ende der Veranstaltung einen umweltfreundlichen Jutebeutel mit Aufklärungsmaterialien rund um das Thema Müllverbrauch und Recycling. Ein besonderer Dank gilt der TBGEV, dem Hof Stock, der Firma DEH und dem Umweltbundesamt für ihre Unterstützung.

Die Aktion ist als Auftaktveranstaltung für die neu ins Leben gerufene Initiative „Berge sagt DANKE“ geplant. Die Initiative steht für ein sauberes, gepflegtes und engagiertes Berge. Im November soll im Rahmen der Initiative ein Banner an der Berchemallee angebracht werden, das Autofahrer und Autofahrerinnen ermahnen soll, ihren Müll nicht länger aus dem Auto in die Umwelt zu werfen, um den Stadtteil sauber zu halten

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm