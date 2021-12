Kleine Restarbeiten stehen noch aus: Im Wesentlichen ist der Umbau des Schwimm in in Gevelsberg aber abgeschlossen.

Schwimmbad Gevelsberg: Schwimm in fertig umgebaut – so sieht es aus

Gevelsberg. Fotostrecke: Bis auf wenige Arbeiten ist der Umbau des Schwimm in Gevelsberg abgeschlossen. So sieht das fertige Schwimmbad nun aus.

Auch wenn das frostige Wetter nicht wirklich zum Baden einlädt, ein Rundgang durch das modernisierte und völlig erneuerte Freibad am Schwimm in in Gevelsberg steigert die Vorfreude auf die nächste Sommersaison.

Die Startblöcke sind mit schwarzer Folie abgedeckt, die bunten Wasser-Spielfiguren im Kinderschwimmbereich auch, nichts deutet auf einen Schwimmbetrieb hin – und trotzdem ist das Wasser schon in das große Edelstahlbecken eingelassen. Blätter sind aber derzeit die einzigen, die sich in dem allzukühlen Nass tummeln.

Lesen Sie auch: Corona: 2G-Bändchen sollen Shopping in Gevelsberg einfacher machen

„Das Wasser bleibt drin, zum Schutz des Edelstahlbeckens vor Korrosionsschäden“, erklärt Ivo Knezovicz, der Technische Leiter der Technischen Betriebe. Bevor die Freibadsaison beginnt, werde das Wasser aber natürlich getauscht. Wärmer wird es dann auch sein, nicht nur wegen der dann hoffentlich angenehmeren Außentemperaturen, sondern auch wegen des Blockkraftheizwerkes. Das ist jetzt nicht mehr neu, sondern schon 2017 im Hallenbad eingebaut worden, aber die Zuleitung für die Beheizung des Freibades und der Duschen sind frisch verlegt.

Neue Technik, neue Sanitäranlagen

Wie viele Rohre im Zuge der Sanierung im Erdreich verschwunden sind? Etliche, sagt Knezovic. Schließlich ist die gesamte Technik für das Freibad, ebenso wie die Sanitäranlagen erneuert worden. „Hier gibt es keine alten Leitungen mehr“, erklärt er.

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

So sieht es im Schwimm in aus So sieht es nach dem Umbau im Freibad Schwimm in in Gevelsberg aus. Foto: Carmen Thomaschewski

Modern sieht auch der Umkleidebau aus, Holz dominiert die Optik des Gebäudes, in dessen Keller die Freibadtechnik beheimatet ist. Alleine hier wurden etwa 1,7 Millionen Euro verbaut. Direkt nebenan ist der Kinderplansch-Bereich. Das Sonnensegel ist noch in der Winterpause und verstaut, wird aber im Sommer Schatten spenden. Holzplanken umrahmen die Wasserflächen. Dort sollen es sich die Eltern gemütlich machen können, ohne den Blick auf ihre Wasserratten zu verlieren. Deshalb ist auch die Terrasse der Gastronomie so angelegt, dass das Becken komplett gesehen werden kann – etwas oberhalb der Anlage.

Zu Essen gibt es von beiden Seiten des Gastronomiegebäudes, das bereits im Rohbau steht. Verkauft wird durch ein Fenster Richtung Straße und Richtung Terrasse. Die Küche wird im Januar geliefert, gepflastert werden muss auch noch ein wenig. Aktuell läuft der Innenausbau. Alles andere ist bereits gepflastert, etwa 5000 Quadratmeter.

1100 Quadratmeter Wasserfläche

Doch zurück zum Herzstück des Freibads – die Wasserflächen. 1100 Quadratmeter laden zum Schwimmen und Planschen ein. Vier 25-Meter-Bahnen, dann die Wasserrutschen, daneben der Nichtschwimmerbereich. Die Wassertiefe beginnt bei 30 Zentimetern und geht bis 1,80 Meter. Auch die Liegefläche bietet ordentlich viel Platz, etwa 8000 bis 9000 Quadratmeter. Aus der ehemaligen Lagerfläche für die Baustelle ist bereits eine grüne Wiese geworden. Noch fehlen Hecken und Blumenkästen, das neue Mobiliar muss noch auf dem Gelände verteilt werden – die Holzbänke und verschließbaren Mülleimer.

+++ Nichts mehr aus Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal verpassen mit unserem kostenfreien Newsletter +++

Auch die Beleuchtung ist neu. Nicht für den Schwimmbetrieb, im Sommer ist es naturgemäß länger hell. Sondern für Veranstaltungen, erklärt Ivo Knezovic. Gleich zwei barrierefreie Zugänge sind angelegt, Richtung Wiese und Richtung Kinderplanschbecken. Barrierefrei geht es auch an einer Stelle ins Schwimmbecken. Jetzt muss es nur noch Sommer werden.