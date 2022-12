Gevelsberg: Senior EC-Karte gestohlen und Bargeld abgehoben

Gevelsberg. Ein Unbekannter hat in Gevelsberg einem Senior (80) die Geldbörse mitsamt EC-Karte gestohlen und dann Geld abgehoben. Es gibt ein Foto vom Täter.

Einer 80-jährigen Gevelsbergerin wurde im Oktober bei einem Einkauf in der Hagener Straße die Geldbörse entwendet. In dieser befand sich unter anderem auch ihre EC-Karte. Ein männlicher Tatverdächtiger setzte diese anschließend an einem Geldautomaten unberechtigt ein und hob Bargeld vom Konto der Geschädigten ab.

Bei Tatausführung wurde der abgebildete männliche Tatverdächtige videografiert. Ein Foto davon ist zu finden unter www.polizei.nrw.

Die Polizei hofft nun auf die Mithilfe aus Reihen der Bevölkerung und fragt: Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung des Tatverdächtigen führen?

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

