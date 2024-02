Pflege Gevelsberg: Senioren zocken in Tagespflege - so geht‘s

Gevelsberg An einer außergewöhnlichen Spielekonsole zocken die Seniorinnen und Senioren in einer Tagespflege in Gevelsberg.

„Jetzt verscheuchen wir mal die Maulwürfe aus dem Garten“, kündigt Mitarbeiter Christoph Okunneck den Seniorinnen und Senioren der Tagepflege im Dorotheenhof an der Theodorstraße in Gevelsberg an. Nach draußen gehen muss dafür aber niemand. Es handelt sich um ein Spiel, das ein Projektor - eine sogenannte Tovertafel an der Decke - direkt auf den Tisch vor ihnen projiziert.

Licht aus, die Tischplatte verwandelt sich in ein Stück Rasen, auf dem plötzlich kleine Erdhügel entstehen, aus denen Maulwürfe ihre Köpfe recken. Die fünf Seniorinnen und Senioren, die um den Tisch herumsitzen, müssen den kleinen Tierchen mit der Hand einen Klaps auf den Kopf geben, schon verschwinden sie wieder. Der Garten ist gerettet, die „Gärtner“ freuen sich.

Nächstes Spiel: „Ich packe meinen Koffer“. Die Tischplatte ist jetzt ein geöffneter Koffer. Darin sind verschiedene Gegenstände zu sehen. Die gilt es, sich zu merken. Der Koffer geht zu, dann wieder auf. Entlang der Tischkante sind auf einmal viel mehr Gegenstände. Tippt jemand die richtigen an, landen sie wieder im Koffer. Ein klassisches Gedächtnistraining.

Spende der Reichert-Alanod-Stiftung

Christoph Okunneck steuert die Tovertafel mit einer Fernbedienung, leitet die Besucherinnen und Besucher der Tagespflege an. Sie haben sichtlich Spaß, lachen, bewegen sich und kommen aus sich heraus. Und genau darum geht’s. Sie trainieren ihre Hand-Augen-Koordination und können die grauen Zellen anregen. „Gerade bei Demenz ist das sehr gut“, sagt Mario Wolf von der Häuslichen Krankenpflege, die den Dorotheenhof betreibt. Die Tovertafel befinde sich gerade in der Testphase, werde aber schon jetzt gut von den Menschen in der Tagespflege angenommen. Er möchte das Gerät auch in seiner Silscheder Tagespflege-Einrichtung einsetzen. „Es lässt sich ganz einfach abmontieren“, so Wolf.

Lesen Sie auch:

Zeichen für Demokratie: Menschenmenge zieht durch Ennepetal

Schwelm: Trotz Protest ziehen Flüchtlinge in Kita ein

Ennepetal: Dieses Paar tätowiert und pierct seit 25 Jahren

Insgesamt 50 Spiele stehen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden zur Verfügung. Möglich machte die Anschaffung eine Spende der Reichert-Alanod-Stiftung aus Ennepetal. Deren Vorstandsmitglied Manfred Kartenberg machte sich in der vergangenen Woche selbst ein Bild von der Investition und zeigte sich begeistert.

Der Kontakt zwischen Stiftung und der Häuslichen Krankenpflege kam über Kai Erlemeyer von der gleichnamigen Firma für E-Technik und Lichtgestaltung zustande. Die Stiftung fördert gemeinnützige und mildtätige Zwecke in Ennepetal und Umgebung. 2023 unterstützte sie 40 Einrichtungen, darunter Kitas, Jugendeinrichtungen und Senioreneinrichtungen.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm