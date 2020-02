Bianca Sudmann schüttelt sich noch immer. „Es stank so widerlich, dass wir kurz vor dem Würgereiz waren“, sagt die Gevelsbergerin über den Zustand der Turnhalle an der Alten Geer. Doch der Geruch war bei Weitem nicht das Einzige, das die Gevelsbergerin und Hunderte weitere Sportler über Monate massiv anekelte. „Es hat den Eindruck gemacht, als sei hier überhaupt gar nicht mehr geputzt worden“, sagt sie. Auf ihre Initiative hin, hat sich die Stadt Gevelsberg dieses Problems nun angenommen und mit diversen Maßnahmen für Besserung gesorgt.

Bianca Sudmann ergreift Initiative

Die Turnhalle an der Alten Geer ist sehr stark genutzt. Da sind zuvorderst die Schüler der Realschule. „Wir setzten in unserer Schule einen Schwerpunkt auf den Sport“, sagt Schulleiter Luis Lalana. So hat jede einzelne der insgesamt 19 Klassen 180 Minuten Sport pro Woche. Nach Schulschluss ist die Halle durch den TV Lichtenplatz, den TSV 1862 Gevelsberg, den VfL Gevelsberg und weitere Gruppen quasi permanent belegt. Das lief Jahrzehnte lang ohne größere Probleme, doch laut Bianca Sudmann ließen die hygienischen Verhältnisse in der Sportstätte vor knapp zwei Jahren nach. In einem Facebook-Post ließ sie vor einigen Wochen ihrem Ärger freien Lauf: „Das, was in den vergangenen 1,5-2 Jahren hier abgeht, ist nicht zu verstehen. Umkleiden werden geputzt, indem der Wassereimer offensichtlich nur einmal ausgeschüttet oder der Schlauch über den Boden gezogen wird. Wir standen schon oft in Pfützen und haben uns dann in der Sporthalle oder auf Gängen umziehen müssen. Toilettenrohre sind seit über einem Jahr kaputt und auch mehrfach gemeldet worden. Wenn man abzieht, läuft es parallel hinten wieder raus, wo man denn unweigerlich durchgehen muss“, begann sie.

Die Halle würde offensichtlich gar nicht mehr gereinigt. „Auf den Boden setzen ist definitiv nicht machbar, ohne die Hose danach waschen zu müssen. Staub, Dreck, Sand, Steine, Papier, Luftballonreste, kaputte Dinge aller Art, teilweise Schrauben und Co. sind regelmäßig im Überfluss zu finden.“ Die Eltern würden die Halle absuchen, bevor sie diese mit den Kindern und auch Krabbelkindern betreten würden. „Es stinkt einfach nur und ist in meinen Augen so langsam aber sicher ein absolutes Unding, so etwas noch zu akzeptieren. Ich habe es schon oft den Hausmeistern mitgeteilt, dieses auch selbst bei der Stadt gemeldet. Auch über den Verein wurde es gemeldet. Es tut sich nur wenig bis fast gar nichts“, beendete sie ihren öffentlichen Beitrag.

Kindern den Unterricht verboten

Der Beitrag fand reichlich Resonanz. Eine Mutter erzählt, sie hätte ihren Kindern wegen der untragbaren Zustände verboten, am Sportunterricht teilzunehmen, jemand anderes berichtet von Butterbroten, die seit Wochen auf der Heizung liegen würden. Und siehe da: Plötzlich kam Bewegung in die Sache. Bianca Sudmann drängte auf ein Gespräch mit Bürgermeister Jacobi, um dem Stadtoberhaupt das Problem zu schildern und deutlich zu machen, dass an dieser Stelle dringend Abhilfe notwendig ist. Die Verwaltung begab sich zunächst an die Analyse und schnell stand fest: Für Siff und Gestand sind mehrere Faktoren verantwortlich. Zum einen hat eine komplette Grundreinigung gefehlt, außerdem waren bei der sehr intensiven Nutzung der Halle die Reinigungsintervalle zu groß. Nächster Punkt: Bodeneinläufe waren lange nicht benutzt worden, die Siphons leer gelaufen, was für den bestialischen Gestank gesorgt hatte. Und nicht zuletzt hielten sich die Nutzer nicht immer an die Regeln.

Stadt erhöht Reinigungsintervalle

Während die Stadt für eine Grundreinigung sorgte, die Intervalle anpasste und Peter Weber sich der Abflusssituation annahm, haben auch Schule und Vereine ihre Hausaufgaben bekommen. Beate Rehfeld vom TV Lichenplatz macht klar: „Straßenschuhe ausziehen, Jacken, Pullis und so weiter in der Kabine lassen, damit ist schon ein erste Schritt getan. Außerdem sollen Übungsleiter und Lehrer künftig mehr darauf achten, dass Schüler und Kursteilnehmer ihren Müll mitnehmen und sich an die Hallenregeln halten. So soll künftig vermieden werden, dass die Sportler beim Betreten der Halle würgen müssen.