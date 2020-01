Gevelsberg-Silschede: Kirchenbeleuchtung wird zu teuer

Schon bei der Anfahrt auf das Höhendorf ist sie nur schwierig zu übersehen – die Kirche ist für viele Silscheder das Wahrzeichen ihres Ortes. Optisch unterstützt wird dieser Eindruck vor allem, wenn die Außenbeleuchtung des historischen Gebäudes es bei Dunkelheit in ein stimmungsvolles Licht hüllt. Das hat allerdings seinen Preis. Und dieser ist ganz profaner Natur. Zwischen 300 und 350 Euro fallen aktuell jährlich für die Beleuchtung an Stromkosten an. Das rechnet Reinhardt Pfleging vor, der sich als Silscheder in vielfältiger Weise für die Belange des Stadtteils einsetzt. Zahlen tut das die Silscheder Interessengemeinschaft (SIG).

Das Problem: Die SIG hat immer größere Schwierigkeiten mit der Finanzierung der Kirchenbeleuchtung. Die Gemeinschaft ist ein Zusammenschluss mehrerer Vereine. „Aber dadurch, dass wir immer weniger sind, wird es auch immer schwieriger, das Geld aufzubringen“, bringt es Hans Volkhausen auf den Punkt. Er gehört zum Vorstand der SIG.

Aktuell umfasse diese noch vier Vereine – den Tennis-, den Turn-, den Fußball- und den Schützenverein, so Volkhausen. Der Männergesangverein sei mit seiner Auflösung im vergangenen Jahr ausgeschieden. Parallel seien die Stromkosten gestiegen. Volkhausen und Pfleging schätzen die Steigerung auf um die 100 Prozent im Vergleich zur Zeit von vor fünf Jahren.

Anteilsscheine für fünf Euro

Um die Beleuchtung der Kirche aufrechthalten zu können, setzt die SIG nun auf die Unterstützung der Silscheder. Und zwar in Form von Spenden. „Wir rufen alle Silscheder auf, mit einer Spende von 5 Euro – gerne auch mehr – die weitere Beleuchtung sicherzustellen“, schreibt die SIG auf ihrer Internetseite. Die Spende werde an die Kirchengemeinde weitergeleitet. „Die Vereine haben schon gespendet, einige Bürger auch“, freut sich Reinhardt Pfleging.

Infobox Weitere Informationen Die Silscheder Interessengemeinschaft (SIG) ist im vergangenen Jahr aus dem „Vereinsring“ hervorgegangen. Der Vereinsring koordinierte in der Nachkriegszeit die Belange der damals noch zahlreich vorhandenen Vereine. „Inzwischen gibt es nur noch wenige Vereine, so dass sich die Interessengemeinschaft breiter orientiert“, schreibt die SIG auf ihrer Internetseite. Außer um die Beleuchtung der Silscheder Kirche veranstaltet der Zusammenschluss beispielsweise auch Dorffeste. Ein aktuelles Projekt der SIG ist ihre eigene Website. Hier finden Interessierte alle Informationen rund um das Leben in Silschede. Erreichbar ist die Seite unter www.dorf-silschede.de

Die SIG bietet zu diesem Zweck sogenannte Anteilsscheine an. Diese können für fünf Euro gekauft werden. Die ersten Scheine wechselten schon bei „Silschede trifft sich“ im August 2019 die Besitzer. Erhältlich sind sie auch in mehreren Silscheder Geschäften. Wer das Wahrzeichen des Höhendorfs mit mehr als fünf Euro unterstützen will, kann auch eine beliebige Summe direkt auf ein Konto der Evangelischen Kirchengemeinde Haßlinghausen-Herzkamp-Silschede überweisen. Die Kontodaten sind auf der Internetseite der SIG zu finden.

Pfleging betont, dass das Geld ausschließlich für die Außenbeleuchtung der Kirche verwendet wird. Auch wenn es einen Überschuss geben sollte, werde dieser entsprechend investiert – beispielsweise in sparsamere LED-Strahler. Die Kirche ist in der Zeit von Ostern bis Maria Lichtmess jeweils in den Abendstunden beleuchtet.

Zum 100-Jährigen gestiftet

Es gibt Scheinwerfer auf der Vorder- und auf der Rückseite des Gebäudes. 1991 – also 100 Jahre nach Einweihung der Kirche – stiftete der Energieversorger AVU die Außenbeleuchtung und trug auch zunächst die Kosten. Später übernahm der Vereinsring die Kosten. Dieser ging im vergangenen Jahr in der SIG auf. Kirchensteuern dürften für die Beleuchtung übrigens nicht verwendet werden, da es sich dabei eher um ein dekoratives Element handele, erklärt Hans Volkhausen .