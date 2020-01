Gevelsberg. Die frühere Wirtin Ulrike Reimers erklärt, warum sie ihre Traditionskneipe „Zur Juliushöhe“ in Gevelsberg plötzlich geschlossen hat.

Gevelsberg: So geht es mit Gaststätte „Juliushöhe“ weiter

Fast 30 Jahre lang hat Ulrike Reimers die Gaststätte „Zur Juliushöhe“ an der Dörnenstraße betrieben. Knapp 30 Jahre, in denen sie das Gesicht der Traditionskneipe war, eines Treffpunkts für viele Menschen in Gevelsberg. Im vergangenen Jahr zierte das Lokal den Kirmeskrug – für die 69-Jährige die Krönung, wie sie selbst sagt. Seit September sind die Türen der Juliushöhe nun geschlossen. Im Innern laufen Umbauarbeiten. Das Gebäude gehört mittlerweile einem Privatinvestor aus Süddeutschland.

„Es war eine tolle Zeit, wir haben das sehr gern gemacht“, blickt Ulrike Reimers nicht ohne ein bisschen Wehmut auf ihre Zeit als Wirtin zurück. Trotzdem hat sie die Juliushöhe am 8. September 2019 geschlossen. „Es lief einfach nicht mehr so, wie es früher lief“, begründet sie die Entscheidung.

Treffpunkt für Gevelsberger Vereine

Die Gäste seien weniger geworden, auch die Vereine, die regelmäßig bei ihr einkehrten. Die Kirmesgruppen „Dä vam Lusebrink“ und „Vie vam Kopp“ trafen sich hier. Der Gevelsberger Kirmesverein hielt an der Dörnenstraße seine traditionelle Jahreshauptversammlung ab. Auch Chöre und Kegelvereine seien bis zuletzt gekommen. „Aber Jüngere wollen heute dieses Regelmäßige nicht mehr“, vermutet Reimers einen Grund für die Nachwuchsprobleme bei den Vereinen und infolgedessen auch für einen Teil des Gästeschwunds in ihrer Kneipe.

Infobox Familienbetrieb Ulrike Reimers wurde 1991 Wirtin der Juliushöhe. Damals gab es keinen Pächter. „Wir machen es für ein halbes Jahr mal selbst“, sagte sie. Daraus wurden fast 30 Jahre. Hilfe bekam sie viele Jahre von ihrem Sohn Olaf. Auch ihre Schwiegertochter Heike half mit, wenn viel zu tun war. Außer Getränken gab es Frikadellen und Mettbrötchen, auch Schnitzel. Reimers kochte alles selbst. Das Gebäude wurde 1893 von Julius Lang erbaut und gab später dem ganzen Viertel den Namen. Ulrike Reimers wuchs in einer waschechten Wirtefamilie auf. Irgendwann verpachtete ihre Familie die Juliushöhe und konzentrierte sich auf die Gaststätte „An der Königsburg“. I hre Großeltern Grete und Karl Kumpmann betrieben mehr als 60 Jahre das Lokal und auch ihr Vater Hans Rolf Kumpmann stand dort lange hinterm Tresen.

„Vor 30 Jahren war das anders“, weiß die Gevelsbergerin. „Früher hatten wir vormittags jeden Tag auf und die Rentner kamen vorbei.“ Samstags- und sonntagsvormittags hätten sie zudem regelmäßig einen Stammtisch gemacht. „Da lief es einfach rund, aber das war hinterher nicht mehr so gegeben“, bedauert Reimers. Ein anderer Grund für ihren Entschluss war der Arbeitsaufwand. „Wenn Sie eine Gaststätte betreiben, ist es nicht so, dass Sie abends nur das Geld zählen“, sagt sie. „Sie müssen viel arbeiten und vorbereiten.“

Persönliche Bindung zu den Gästen

Sie habe mit ihrem Sohn Olaf gesprochen. Der habe die Gaststätte nicht weiterbetreiben wollen. „An jemand anderen wollte ich auch nicht mehr verpachten“, sagt Reimers. Sie verkaufte das ganze Haus, das sie einmal geerbt hatte. Als das in trockenen Tüchern gewesen sei, habe sie angefangen, ihre Gäste nach und nach über die Schließung der Juliushöhe zu informieren. „Ich habe mich da sehr plötzlich entschieden, als die Zusage für den Hausverkauf kam“, gibt sie zu.

Dass sie nun abends nicht mehr los müsse, finde sie gut. „Ich habe das fast 30 Jahre lang gemacht, das war mein Leben. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell Abstand gewinne.“ Auch wenn ihr die persönliche Bindung zu den Gästen immer wichtig gewesen sei.

„Wenn ich Gäste heute beim Einkaufen treffen, höre ich, dass sie uns vermissen“, sagt die 69-Jährige erfreut. Ein Gast habe sogar das frühere Eingangsschild gekauft. Ein anderer habe sich den Tisch und die Stühle gesichert, auf und an denen er über die Jahre hinweg stets gesessen habe.

Drei Wohnungen im Erdgeschoss

Wie es nun weitergeht, verrät Tobias Weustenfeld. Der private Investor hat das Gebäude gekauft. Er selbst lebt in Süddeutschland, kommt aber gebürtig aus Ennepetal und hat Familie in Gevelsberg. In das Erdgeschoss möchte er drei Wohnungen bauen, darunter ein kleines Apartment, das möbliert vermietet werden soll.

Eine neue Gaststätte sei für ihn nicht in Frage gekommen. „Das Thema mit den Gaststätten ist schwierig“, sagt Weustenfeld auf Nachfrage dieser Zeitung. Ebenso sei die Parksituation rund um das Gebäude schwierig. Die alte Kegelbahn werde zurückgebaut, der Garten renaturiert. Die Arbeiten sollen im Sommer abgeschlossen sein. Sukzessive möchte Weustenfeld auch den Rest der Immobilie renovieren.