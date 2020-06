Gevelsberg: So sieht das Ferienspaß-Programm 2020 aus

Gevelsberg. Der Ferienspaß in Gevelsberg steht in diesem Jahr unter dem Motto Natur- und Umweltschutz. Für diese Angebote können sich die Kinder anmelden.

Die Stadt Gevelsberg hat das diesjährige Ferienspaß-Programm im Städtischen Jugendzentrum vorgestellt. Die Freude aller Beteiligten ist groß, dass es schon bald mit dem Ferienspaß losgeht, vom 29. Juni bis 31. Juli, montags bis freitags von 9 bis 16.30 Uhr. Unter dem Motto „KINDER, KULTUR, SENSATIONelle Zukunftsträume“ steht in diesem Jahr das Thema Natur- und Umweltschutz im Mittelpunkt.

Ferienspaß: Kinder können eigenen Baum pflanzen

In den ersten vier Wochen werden die Kinder (im Alter von sechs bis zwölf Jahren) jeweils in drei Zehnergruppen eingeteilt, die dann im täglichen Wechsel die einzelnen Angebote durchlaufen können. Unter dem Titel „Natur- und Umweltschutz“ werden sie in Kooperation mit der Waldpädagogin Stefanie Bentz-Beckmann vom Hegering Gevelsberg e.V. am Jugendzentrum zum Beispiel den sogenannten „Libbergarten“ aufblühen lassen. Dazu soll eine Wildblumenwiese angelegt werden, ein Gewächshaus mit Hochbeeten entstehen und jedes Kind kann seinen eigenen Baum pflanzen. „Zusätzlich werden wir in einer Naturwerkstatt Insektenhotels herstellen und einen Flaschengarten für die Fensterbank zuhause gestalten“, berichtete Adriana Ruiu, Leiterin des Jugendzentrums.

Handy weg und auf geht’s – unter diesem Motto steht indes das Angebot „Aktiv offline“. Hierfür bietet das Außengelände vom Jugendzentrum ausreichend Möglichkeiten zur Bewegung und für sportliche Aktivitäten. Upcycling lautet der Begriff, der den Angebotspunkt „Kreative Nachhaltigkeit – Aus Alt mach Neu“ widerspiegelt und aus vermeintlichem Haushaltsmüll etwas Kreatives entstehen lässt.

Theatergruppe oder Filmemachen

Speziell für die Kinder aus den Stadtteilen Berge und Vogelsang bietet auch das Bürgerhaus Alte Johanneskirche in der fünften und sechsten Ferienwoche (vom 27. bis 31. Juli und vom 3. bis 8. August) den breitgefächerten Ferienspaß an. Während im Bürgerhaus Alte Johanneskirche die einzelnen Angebote stattfinden, wird es in der fünften Ferienwoche im Jugendzentrum, neben dem Angebot der kreativen Nachhaltigkeit „Aus Alt mach Neu“, noch zwei zusätzliche Medienangebote geben. Mit einer festen Gruppe findet unter der professionellen Leitung von Dominik Meurer ein Theaterworkshop statt. Wer sich lieber kreativ und spielerisch mit dem Filmemachen auseinandersetzen möchte, für den ist das Angebot „Filmprojekt“ genau das richtige.

Ferienspaß: Hier kann man sich anmelden

Eine Woche Ferienspaß kostet jeweils 40 Euro; darin enthalten sind sämtliche Materialien sowie ein tägliches Mittagessen. Da die Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt ist, kann man sich auch nur für eine, maximal zwei Wochen anmelden. „Wir möchten einfach so vielen Kindern wie möglich die Chance ermöglichen, ein wenig Ferienspaßluft zu schnuppern“, erklärten Adriana Ruiu und Anja Steller. Man kann sich zum Gevelsberger Ferienspaß 2020 im Städtischen Jugendzentrum an der Schulstraße 13 von 10 bis 19 Uhr anmelden, wochentags jeweils zwischen 10 und 13 Uhr sowie von 15.30 bis 18.30 Uhr.

Der Anmeldestart für die Kinder aus den Quartieren Berge und Vogelsang findet wochentags nach telefonischer Terminvereinbarung unter der Rufnummer 02332/662691 oder per Mail an anja.steller@stadtgevelsberg.de statt.