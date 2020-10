Gevelsberg: So überleben Tiere den Winter im Wald

Das Damwildgatter des Verschönerungsvereins im Gevelsberger Stadtwald bietet allen Naturfreunden und Waldläufern gleichermaßen Freude. Gerade zu Zeiten des Lockdowns, so berichtete Wildgatterbetreuer Dirk Huckenbeck, sei es für viele ein beliebter Anziehungspunkt gewesen: mit der Familie ‘raus aus den eigenen vier Wänden, das Virus kurz vergessen und rein in die freie, wäldliche Natur. Damit das Damwild und die Mufflons aber auch in Corona-Zeiten gut durch den Winter kommen, rief der Verschönerungsverein Gevelsberg (VVG) nun wieder zur alljährlichen Kastaniensammlung auf. Eine herbstliche Aktion, die seit 1956 Tradition hat und dem Verein dabei ganz enorm hilft, seine Kosten für das Winterfutter der Tiere in Grenzen zu halten.

Besuch beim Startschuss der Aktion: Mit Tragetaschen, Eimern, Plastiktüten, Schuhkartons, Kisten und Klappboxen kamen am Samstagvormittag nun die ersten eifrigen Kastaniensammler zum Neuen Forsthaus, um dort ihre Ausbeute der rotbraunen Frucht dem vvg als Winterfutter zu übergeben. Diese wurden dann direkt in die jeweiligen Wasserbecken zur Einlagerung gebracht, weil sie bei ihrem geringem Wassergehalt leicht verderblich sind, schnell vertrocknen und ruckzuck von Schimmelpilzen und Insekten befallen würden.

Rabea Bekendam notiert von jedem kleinen Sammler das Gewicht, das er an Kastanien anliefert, und verteilt kleine Geschenke. Foto: André Sicks / WP

Dirk Huckenbeck und seine Helferin Rabea Bekendam konnten nach etwa drei Stunden bereits die beachtliche Menge von 4.142 Kilogramm verzeichnen. „Das ist für den ersten Termin recht gut“, sagt VVG-Vorsitzende Kirsten Niesler. Diese Herbstaktion ist wahrlich ein echtes Naturfreunde-Event, für das viele zwischendurch mal einen Abstecher in die umliegenden Städten machen, um ihr Sammelergebnis weiter in die Höhe zu treiben. Schließlich werden die besten Sammler wie in jedem Jahr zu einer Weihnachtsfeier mit Dankeschön-Geschenken in das Neue Forsthaus eingeladen. Diese wird diesmal allerdings anders organisiert sein als jemals zuvor, damit die Corona-Bestimmungen zum Wohle aller Gäste und der Gastgeber eingehalten werden können.

Ein Feind, kein Freund

Trotz aller Freude über die bestehende Vielzahl an Früchten die die Bäume in 2020 tragen, darf man eines nicht vergessen: Ein großer Feind der hier bestehenden weißblühenden Rosskastanie ist nach wie vor die Miniermotte. Sie sind nur wenige Millimeter klein, machen aber den Kastanien deutlich und sichtbar zu schaffen. Ihre Eier legt sie auf den Blättern der Rosskastanie ab. „Die Larven die daraus entstehen fressen sich in die Blätter und trennen die Wasserversorgung ab, dadurch vertrocknen die Blätter und können keine Fotosynthese mehr betreiben“, erklärt Dirk Huckenbeck. Und das hat demnach Auswirkungen auf den gesamten Baum, der nach und nach austrocknet. Dem fügte er abschließend hinzu, dass man das ganze Laub, in dem die Motte überwintert, sammeln und verbrennen müsste, um einen weiterführenden Befall zu verhindern.

Nach wie vor wirft die Rosskastanie noch zahlreiche Früchte ab und ermöglicht es so den eifrigen Sammlern ihre Ausbeute auch noch am 10. und 17. Oktober, jeweils von 10 bis 13 Uhr am Neuen Forsthaus, Kirchwinkelstraße 65 abzugeben. Und als Dankeschön für ihren Einsatz können sich die Kinder dann auch schon einmal eine kleine Überraschung aussuchen. Äpfel und Eicheln nimmt Dirk Huckenbeck ebenfalls während der Kastanientermine an, aber diese Früchte fließen nicht in die Ermittlung der Gewinner ein.