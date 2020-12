Gevelsberg soll bei Bedarf weitere Flüchtlinge aufnehmen

Migranten sitzen in einem Schlauchboot vor der Küste Libyens. Die Stadt Gevelsberg soll sich künftig bereiterklären, weitere Flüchtlinge bei sich aufzunehmen.

Gevelsberg. Die Grünen setzen sich dafür ein, dass Gevelsberg bei Bedarf weitere Flüchtlinge aufnimmt. Vertreter von SPD, CDU, FDP und AfD stimmten zu.

Die Stadt Gevelsberg wird sich bereit erklären, im Bedarfsfall freiwillig weitere Flüchtlinge aufzunehmen. Den Anstoß dazu gab ein Antrag der Grünen-Fraktion im Rat. Dieser wurde einstimmig mit Unterstützung aller anwesenden Vertreter der SPD, der CDU, der FDP, der Linken und der AfD beschlossen. Die Stadt wird im Zuge dessen außerdem prüfen, was organisatorisch notwendig ist, um sich dem „Städtebündnis sicherer Häfen“ anzuschließen. Diese Initiative verschiedener Städte aus ganz Deutschland ist gewillt, sich zusätzlich zu anderen Geflüchteten auch um aus Seenot gerettete Menschen zu kümmern.

„Die Zustände in griechischen und anderen Flüchtlingslagern haben sich seit März nicht verbessert“, warb Grünen-Fraktionschef Wolfram Thiel um den Vorstoß. „Seit dem Brand in Moria hat sich die Lage sogar noch verschärft.“ Im Antrag seiner Fraktion verweist er auf andere Initiativen von Städten und Regionen in Deutschland, die sich zur Aufnahme von Geflohenen bereit erklärt haben.

Bezug auf Angriff in Schwelm

„Ich hoffe, dass sich Gevelsberg bereit erklärt, im Bedarfsfall insbesondere Kinder und weitere Schutzbedürftige aufzunehmen“, sagte Thiel, der dabei auch auf aktuelle Geschehnisse vor Ort Bezug nahm. „Der Angriff auf einen Flüchtling in unserer Nachbarstadt Schwelm hat gezeigt, dass Einsatz gegen rechte Gewalt notwendig ist“, so der Fraktionschef.

Der Antrag der Grünen sah eigentlich vor, dass die Stadt Gevelsberg sich der Initiative „Seebrücke – schafft sichere Häfen“ anschließt, einem Bündnis gegen europäische Abschottungspolitik und die Kriminalisierung von Seenotrettung im Mittelmeer.

Die Verwaltung der Stadt solle außerdem die Voraussetzungen schaffen, für kurzfristig notwendige Kapazitäten zur Aufnahmen von Flüchtlingen zu sorgen, die aus Seenot gerettet wurden – ein Antrag, den die Grünen bereits im Frühjahr in die Politik hatten einbringen wollen. Wegen der Corona-Pandemie war das aber nicht möglich.

Stadt wird Engagement prüfen

Elke Kramer (SPD-Fraktion) regte an, sich stattdessen im „Städtebündnis sicherer Häfen“ zu engagieren, da dieses sich auf Deutschland beziehe und kein internationales Verfahren sei. Bürgermeister Claus Jacobi machte den Vorschlag, den Antrag dahingehend zu ändern, dass die Verwaltung der Stadt Informationen einholen und prüft soll, wie sie im „Städtebündnis sicherer Häfen“ mitwirken kann.

Ein Ergebnis soll die Verwaltung der Politik dann in der nächsten Sitzung des Rats mitsamt entsprechendem Beschlussvorschlag unterbreiten. „Dem kann ich zustimmen“, sagte Grünen-Fraktionschef Thiel dazu.

Widersprüche gegen den Grünen-Vorstoß blieben aus. Alle anwesenden Ratsmitglieder, egal welcher Fraktion, waren sich in dieser Sache einig und hoben für den Antrag ihre Hand.