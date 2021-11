Gevelsberg: Sparkasse prämiert die schönsten Sparschweine

Gevelsberg. Was man mit einem Sparschwein nicht alles machen kann. Die Sparkasse Gevelsberg-Wetter hat daraus einen Wettbewerb gemacht. Nun gibt es Gewinner.

In diesem Jahr hat die Sparkasse Gevelsberg-Wetter sich eine ganz besondere Aktion passend zum Weltspartag, welcher am 29. Oktober war, ausgedacht. Im Zeitraum vom 4. bis zum 22. Oktober konnten sich die Kinder in jeder Filiale der Sparkasse Gevelsberg-Wetter ein weißes Porzelanschwein mit Farben und Pinsel abholen. Mitmachen durfte jedes Kind im Alter von 6 und 12 Jahren. Anschließend konnten die Kinder die Malschweine ganz nach ihren Vorstellungen gestalten.

Ein Foto des selbstgestalteten Malschweins konnte bis zum 24. Oktober auf der Homepage der Sparkasse hochgeladen werden. Bis zum 29. Oktober konnten dann alle Freunde, die Familie und Fans online abstimmen, wer das schönste Malschwein gestaltet hat. Insgesamt wurden 126 Bilder hochgeladen und es wurde fleißig abgestimmt. Bis zum Schluss war es ein Kopf an Kopf Rennen. Die Kinder ließen ihrer Phantasie freien Lauf und waren sehr kreativ. Sie haben bunte und vor allem individuelle Malschweine gestaltet.

Neben einem Meerschwein, einem beflaggten Euro-Sparschwein, einem Traumerfüller Sparschwein und einem Dschungel-Papageien-Schwein waren noch weitere viele tolle Malschweine dabei. Nach einem spannenden Kampf an der Spitze sicherte sich am Ende mit 410 Stimmen das Marienkäferschwein von Lmar den ersten Platz und erhält dafür einen Gutschein für den Kletterwald in Wetter im Wert von 150 Euro. Den zweiten Platz mit 372 Stimmen belegt Taminos Mario-Schwein. Tamino erhält hierfür einen Gutschein für den Erlebnispark in Gevelsberg im Wert von 100 Euro. Gioia belegt mit ihrem gelben Schwein, welches mit Herzen und Punkten verziert ist mit 348 Stimmen den dritten Platz und erhält dafür einen Gutschein im Wert von 50 Euro für das Filmriss Kino in Gevelsberg. Die Preise konnten sich die Kinder in der Hauptstelle in Gevelsberg abholen.

