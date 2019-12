Gevelsberg: Sparkasse zeichnet Verwaltungsratsmitglieder aus

Große Ehrung für sechs langjährige Mitglieder des Verwaltungsrates der Sparkasse Gevelsberg-Wetter. Die Auszeichnung nahm jetzt die Präsidentin des Westfälisch-Lippischen Sparkassenverbandes vor.

In Anerkennung ihrer besonderen Verdienste für die Sparkassenfinanzgruppe wurden sechs langjährige Mitglieder des Verwaltungsrates mit der Westfälisch-Lippischen Sparkassenmedaille ausgezeichnet. Diese Medaille wird an Persönlichkeiten vergeben, die sich im Rahmen ihrer langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeit in besonderem Maße um die Sparkassenorganisation verdient gemacht haben. Die Auszeichnung nahm Professorin Liane Buchholz, Präsidentin des Westfälisch-Lippischen Sparkassenverbandes, während einer kleinen Feierstunde der Sparkasse Gevelsberg-Wetter vor.

Gevelsbergs Bürgermeister Claus Jacobi ist bereits seit 1999 Mitglied des Verwaltungsrates der Stadtsparkasse Gevelsberg bzw. seit der Fusion 2017 nun Sparkasse Gevelsberg-Wetter. Seit Oktober 2004 hat er den Vorsitz des Verwaltungsrates inne. Neben weiteren Funktionen im Haupt- und Risikoausschuss ist Claus Jacobi seit 2004 auch Vorsitzender des Beirates der Sparkassen-Bürgerstiftung Gevelsberg.

Für dieses langjährige Engagement und insbesondere seine langjährige Leitung des Gremiums wurde ihm eine besondere Ehre zuteil, er wurde im Rahmen der Feierstunde nämlich mit der „Großen Westfälisch-Lippischen Sparkassenmedaille“ ausgezeichnet.

Wetters Bürgermeister Frank Hasenberg war seit 2007 Vorsitzender des Verwaltungsrates der Stadtsparkasse Wetter (Ruhr) und ist seit der Fusion im Jahr 2017 nun stv. Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse Gevelsberg-Wetter. Seit dem Jahr 2007 und 2008 führt Herr Hasenberg den Vorsitz der Kuratorien der beiden Sparkassenstiftungen in Wetter (Ruhr). Seit Anfang 2019 hat er zudem den Vorsitz im Risikoausschuss der Sparkasse inne.

Der Gevelsberger Gerd Vollmerhaus ist seit 2004 Mitglied des Verwaltungsrates, seit 2010 ist er zudem Mitglied im Haupt- und Risikoausschuss der Sparkasse.

Hans-Günther Adrian ist seit 2009 Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Gevelsberg-Wetter, seit 2014 übernimmt er dabei die Aufgaben eines stellvertrende Vorsitzenden.

Der Wetteraner Dirk Fröhning übernahm seit 1997 Aufgaben im Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Wetter (Ruhr), seit 2002 war er zudem stv. Mitglied im Hauptausschuss und seit der Fusion 2017 ist er zudem auch stv. Mitglied im Risikoausschuss der Sparkasse. Jürgen Uebelgünn aus Wetter war zunächst seit 1994 Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Wetter, seit der Fusion im Jahr 2017 ist er Mitglied im Verwaltungsrat, Hauptausschuss und Risikoausschuss der Sparkasse.