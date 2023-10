Gevelsberg: Spendenaktion für verstorbenen Daniel Thiel

Gevelsberg. Nachdem der vierfache Familienvater Daniel Thiel (35) bei einem Unfall starb, hat die HSG Gevelsberg eine Spendenaktion gestartet.

Sein plötzlicher Tod schockt viele Gevelsberger: Der 35-jährige Daniel Thiel ist am Sonntag um 17 Uhr in Hagen-Wehringhausen beim Überqueren einer mehrspurigen Straße von einem Auto erfasst worden und erlag später im Krankenhaus seinen schweren Verletzung. Um der Familie des vierfachen Vaters zu helfen, hat der Stammverein des begeisterten und hoch talentierten Handballers – die HSG Gevelsberg-Silschede – nun eine Spendenaktion ins Leben gerufen, an der die Menschen sich bereits stark beteiligen, so dass am Mittwoch bereits deutlich mehr als 2000 Euro zusammengekommen waren.

Als klar war, dass es sich bei dem Unfallopfer um Daniel Thiel handelte, machte diese Nachricht in Gevelsberg vor allem auch über die sozialen Medien in Windeseile die Runde. Die Anteilnahme für seine Hinterbliebenen, die Trauer, die Fassungslosigkeit, dass er so unvermittelt aus dem Leben gerissen wurde, sind riesig. Denn: Auch wenn Daniel Thiel nie Vorstandsposten oder öffentlichkeitswirksame Ämter inne hatte, war er doch im Gevelsberger Vereinsleben seit Kindesbeinen präsent. Schon früh war er mit seinen Eltern bei der Kirmesgruppe Aechter die Biecke aktiv, später flammte auch seine Liebe zum Karneval auf, er war fester Bestandteil der Karnevalsgesellschaft Grün Weiß.

Hochtalentierter Handballer

Seine größte Liebe – auch das legten seine Eltern ihm in die Wiege – gehörte aber gewiss dem Handball. Er begann bei der SEG und schnell zeigte sich: Der Junge hat ein gewisses Talent. Er wechselte später auch zu anderen Vereinen unter anderem zum CVJM Gevelsberg. Vor allem als Linkshänder war er ein begehrter Amateurspieler.

Bald kehrte er jedoch zu seinem Kindheitsverein zurück. Dort spielte er vorwiegend in der vierten Mannschaft, half aber auch immer wieder in der Dritten aus. Vor allem aber auch abseits des Platzes war Daniel Thiel wertvoll für den Verein und ein sehr beliebter Mann. War Hilfe nötig, war Daniel Thiel zur Stelle; auf sein Wort war im Vereinsleben immer Verlass.

Da war es für die Gevelsberger Handballer keine Frage, dass sie seine Frau und die vier Kinder unterstützen wollen, in einer Zeit, in der neben diesem schweren Verlust auch hohe Herausforderungen auf die Familie zukommen, die finanziell nicht auf Rosen gebettet ist. „In unseren Herzen wirst du immer einen Platz haben und dadurch weiterleben. Nun bleibt uns die Erinnerung an einen liebenden Vater, Ehemann und Freund! Ohne dich ist nichts mehr so wie es war, doch du lebst weiter in unseren Herzen. So lange die Gedanken an dich lebendig sind, wirst du uns immer begleiten“, schreibt Chris Kaul, der die Spendenaktion initiiert hat.

